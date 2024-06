Jorge Rodríguez: El pueblo le está demostrando al mundo entero lo sólida que es la democracia venezolana

Prensa PSUV.- Este domingo, el Jefe del Comando de Campaña Venezuela Nuestra, Jorge Rodríguez, participó en el Simulacro Electoral.

Durante su participación, Rodríguez aseveró que el pueblo venezolano le está demostrando al mundo entero lo sólida que es la democracia venezolana.

«El pueblo de Venezuela se está organizando para participar el 28 de julio, algunos sectores que no participan verán, nosotros estamos proyectando voto por voto lo que se está dando en este simulacro. No nos vamos a dormir y les decimos a las millones de personas que esta no es la elección que es el próximo 28 de julio. Lo que ocurre en el simulacro se repite en el día de la elección, nos aproximamos a la realidad», indicó.

Seguidamente, aseguró que ningún país del mundo realiza este tipo de actividad para organizar las elecciones, «nuestro candidato está en un peregrinar pueblo por pueblo, hablando con la gente en la calle. Es una lección no solo para nosotros sino para el mundo entero, la gente con este simulacro demuestra la fuerza que tiene la democracia de Venezuela. Este es un mensaje para el mundo al derecho que tienen los venezolanos para escoger al Presidente de Venezuela, ojalá algunos que se han equivocado tomen escarmiento», dijo.

«Tenemos presencia masiva del pueblo de Venezuela, no quieren quedarse por fuera en esta elección, a pesar de los que quieren violencia, a las minorías que buscan otras salidas, siempre se impone el poder democrático del pueblo de Venezuela, parece una verdadera elección. Si algo caracteriza a la democracia venezolana es la intensa actividad con que se renueva y solidifica. Somos una democracia adulta y sólida que le da ejemplo al mundo», señaló.

«Ojalá la arrogancia pueda escudriñar la realidad, nos costó pero logramos la paz de la República, nos costó recuperar al país somos el segundo país más seguro del continente americano, no creemos en asonadas ni golpes, cada vez que un sector lo intenta se encuentra con el pueblo en la calle», expresó Rodríguez.