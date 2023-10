Ignacio Ramonet: El Internet lo ha cambiado todo

Durante el lanzamiento del podcast llamado «Lucha Almada», dirigido por el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, que tuvo como invitado especial en su primera edición, al periodista y semiólogo, Ignacio Ramonet, se abordó el tema de las nuevas tecnologías, como un sistema de dominación del pensamiento, los individuos y hasta los sistemas de gobiernos, que de una u otra forma, impactan en las sociedades, porque se genera un sistema de vigilancia permanente que obstruye hasta el pensamiento crítico.

En este sentido, el ministro Ñáñez ejemplificó mediante una propaganda de Apple, realizada en 1984, cómo se rompe el control mental y la teoría orweliana, sobre ese control que se concentraba en un estado superpoderoso y en el autoritarismo.

Por su parte, el semiólogo Ramonet consideró que el internet lo ha cambiado todo, a su juicio, vivimos en un mundo de la informática totalitaria que hace que la sociedad funcione con slogan. “Hay que repetir slogan, hay que repetir consignas, porque la consigna te impide pensar… si tú repites una consigna, no tienes espacio para tener un pensamiento crítico”. Colocó un ejemplo clásico que utilizó el Gobierno de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, “la guerra es la paz, cuando tú dices guerra no hay que entender como desorden, sino que la guerra es la paz”.

Puntualizó, además, que la comunicación se ha vuelto tiránica, porque si no comunicas no existes, “hoy más que nunca debes tener redes sociales, sino no tienes existencia y eres un ser sin cuerpo ni alma… Hoy lo que no se permite es callarte, en el mundo de hoy tienes que hablar”, dijo.

El ministro Freddy Ñáñez coincidió con Ramonet y aseguró que a través de la neolengua se plantea que: “quien controla la lengua, controla el pensamiento y quien controla el pensamiento, controla el mundo”. Habló también de la metáfora de Panóptico del filósofo Foucault sobre una sociedad disciplinaria con sujetos más sumisos y controlados y en ello, dijo “reside el peligro de la existencia de lo que significa vivir en un mundo vigilado”.

VTV