Gobierno Bolivariano firma acuerdo internacional para Centro de Alerta Tsunami

Venezuela logró la firma de un acuerdo de “Alerta de Tsunamis” con la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO), lo cual permitirá mejorar su preparación y capacidades de respuesta ante desastres naturales, así lo informó el director de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), Roberto Betancourt.

“En este día logramos la firma del acuerdo de Tsunami, que nos sirve desde la perspectiva técnica de Funvisis, para Venezuela, para todos los venezolanos y venezolanas, el acceso a estaciones sismológicas auxiliares, principales y acústicas, del CTBTO, y para la construcción y creación de nuestro Centro de Alerta de Venezuela, para el Caribe, para el mundo”, explicó en un breve video testimonial, difundido en su cuenta de redes sociales, @betancourt_phd.

El acuerdo se formalizó en Viena, el 21 de febrero de 2024, con asistencia del Secretario Ejecutivo de la CTBTO, Robert Floyd, quien recibió a la delegación venezolana, informó nota de prensa de la embajada de Venezuela en Austria.

Al elogiar la decisión del país, Floyd afirmó: “Me complace que Venezuela haya dado este importante paso para mejorar sus capacidades nacionales de gestión de riesgos. Seguimos comprometidos a colaborar con nuestros Estados Signatarios para construir un mundo más seguro para las generaciones presentes y futuras”.

En 2002, Venezuela ratificó el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCE), y además, alberga dos estaciones sismológicas auxiliares en Puerto la Cruz (AS118) y Santo Domingo (AS117).

El acuerdo establece que Funvisis, como organismo designado, recibirá directamente datos en tiempo real, de las instalaciones del Sistema de Vigilancia Internacional (IMS) de la OTPCE, incluidas 160 estaciones sísmicas e hidroacústicas.

Venezuela es el vigésimo país y el segundo Estado latinoamericano y caribeño, después de Chile, en finalizar un acuerdo de alerta de tsunamis con la OTPCE.

#Venezuela 🇻🇪 becomes the 20th State to sign a tsunami warning agreement with the #CTBTO, enhancing its disaster preparedness and response capabilities. 🌊 Read more about the agreement and how it contributes to disaster risk reduction ➡️ https://t.co/sTvzRKkXVg pic.twitter.com/6MbARjDwcq

— CTBTO (@CTBTO) February 21, 2024