Gobierno activa Consejo Especial por la Paz para la protección integral del país

Ante las amenazas, el discurso de odio y los llamados a violencia, por parte de la oposición ultraderechista, dentro y fuera del país, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, activó el Consejo Especial por la Paz (Cepaz), y las Unidades Populares para la Paz (Upaz), con el objetivo de garantizar la protección integral de la nación.

Durante la jornada de trabajo con el Alto Mando Político y Militar ampliado, en Caracas, el jefe de Estado anunció que el Cepaz, estará bajo la dirección del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, y diputado de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien será el jefe y coordinador nacional, para dictar los lineamientos a seguir de las Unidades Populares para la Paz.

Asimismo, refirió se conformarán siete componentes fundamentales, en los cuales, participarán: el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, A/J Remigio Ceballos; el comandante de la Milicia Nacional Bolivariana, M/G Javier Marcano Tabata; el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, M/G Elio Estradas Paredes; el comandante de la Policía Nacional Bolivariana, G/B Rubén Darío Santiago; el diputado, Francisco Ameliach Orta; el diputado, Pedro Infante Aparicio; y el jefe de Gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández.

Mandatario nacional @NicolasMaduro expresa su rechazo absoluto a los discursos de odio, confrontación, polarización e intolerancia que se ha pretendido inocular en el pueblo.

«No la intolencia, no al odio, no a la violencia, no a la guarimba ¡Nunca más!», enfatizó. pic.twitter.com/LJPEzSppLK

— Prensa Presidencial (@PresidencialVen) October 4, 2023