Sucre | Pueblo del municipio Ribero tomó las calles en apoyo al presidente Nicolás Maduro

Prensa PSUV/ Wilman Verdú.- En el marco de las movilizaciones que, en apoyo al liderazgo de Nicolás Maduro Moros, está dando el pueblo venezolano en cada rincón del territorio nacional, tuvo lugar un encuentro popular multitudinario en la Av. Sucre de Cariaco, en el estado Sucre, al oriente del país.

En el evento el líder revolucionario regional Gilberto Pinto Blanco, gobernador de ese estado, enfatizó: “Marchamos por el diálogo, la paz y la lealtad a Nicolás Maduro Moros”.

Estamos en la calle “en estos tiempos que son propicios dentro del batallar histórico que -el estado- Sucre, y -el municipio- Rivero, le manifiestan a Nicolás Maduro, con el encuentro de las fuerzas populares para la defensa de la patria”, destacó Pinto.

Refiriéndose Pinto, a la vocación de paz de su pueblo resaltó: “Hemos sido infinitamente pacientes, pero les digo que, desde el corazón de Sucre, el pueblo puede molestarse para enfrentar la canalla fascista como lo hizo Bolívar, Mariño y Bermúdez, el padre de este municipio”. “Hay una derecha que anda tortuosa, que nos está tildando de tiranos y son tremendos seres grotescos”.

“Jamás había visto yo, una dictadura que llame al diálogo abierto y al encuentro nacional, por eso nadie respeta a esa derecha. Porque viven pululando como unos fantasmas, por eso no volverá la derecha. No volverán”. Declaró.

Advirtió el Gobernador, que “El hecho de que anden como una tarambana, una zaranda loca, no significa que no sean peligrosos”; “Se han atrevido e intentado todo: golpes de Estado, paro petrolero, terrorismo petrolero, invasiones, magnicidio en calidad de frustración, y desde Cariaco les decimos ¡ojo peláo!; Pórtense bien y agarren el camino de la democracia, no se coman la luz, que el pueblo de Cariaco no permitirá que pasen, que atraviesen las instituciones del Estado”. Sentenció.

Seguido, refirió el líder oriental: “No queremos violencia, pero, tampoco tenemos miedo, les decimos que aquí, el equipo político de Sucre, las UBCH, jefes de calle, de comunidad, Claps, movimientos sociales; hacemos un llamado a detener el bochinchíto que pudiera interpretarse como un llamado insurreccional”. “No queremos la guerra, queremos la paz y al lado de Nicolás Maduro, crearemos una barrera para proteger su gobernabilidad”.

“El estado Sucre está apropiado del compromiso de este momento histórico para acompañarle en esta y otras batallas que se vengan por las buenas, o por las malas”. “Desde aquí les exigimos respeto a las Fuerzas Armadas, a la Constitución, al pueblo y a las leyes”.

“Sucre está listo cuando sea, con quien sea y donde sea, por las buenas, o por las malas” reiteró Pinto al concluir.