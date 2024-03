Familiares, amistades y militares rinden homenaje al Comandante Chávez

Familiares, amistades y autoridades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) rindieron homenaje al Comandante Hugo Chávez, en el Cuartel de la Montaña 4F, donde reposan sus restos. Las palabras de su hija menor, Rosa Inés Chávez con el acompañamiento de una agrupación musical, conmovieron a las personas que estuvieron presentes en el recinto, ubicado en la parroquia 23 de Enero, del municipio Libertador de Caracas.

“Hoy como de costumbre te escribo, esta vez no solo para mi, no solo para ti, te escribo por esas miles y miles de personas que en ti vieron una luz de esperanza”, expresó Rosa Inés. Igualmente, destacó lo amoroso que fue el comandante Chávez como padre y para muchos un querido amigo, compadre o hermano de la vida, con una infinidad de humanidad y soñador de un mundo más justo.

“Aunque sé que tu luz me acompaña, que tu amor me acompaña, daría lo que fuese porque pudiese ser tú, todo tu que me acompañara, por eso agradezco y atesoro cada recuerdo que tengo de ti, cada palabra, cada historia, cada enseñanza, cada canción, cada juego, cada regaño, cada sonrisa, cada lagrima y cada abrazo”, manifestó.

Por su parte, la directora de la Fundación Comandante Eterno Hugo Chávez, Ana Cabezas, recordó aquel sábado, del 26 de marzo de 1994, cuando había un Sol inminente que anunciaba la llegada de la Semana Santa, época en que el Comandante Chávez cambió su uniforme de soldado por un traje tradicional, “liqui liqui”.

“Permitamos que este mes de marzo y su luna menguante nos llene de la fuerza interna y de la asertividad con la que el Comandante logró salir airoso de Yare, con la satisfacción plena y absoluta de haber construido la patria”, recitó.

VTV