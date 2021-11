Elecciones del 21N garantizan nuestra vigencia democrática

Venezuela acude nuevamente a unas elecciones democráticas este 21 de noviembre, afirma el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Pedro Calzadilla, reafirmando que esta convocatoria es el resultado del empeño democrático de cada uno de los venezolanos a través de una

participación activa y esperanzadora.

De acuerdo a nuestra Constitución, las elecciones en Venezuela obedecen a una división político administrativa Nacional Federal, Regional Estadal y Municipal.

A nivel estatal y municipal las autoridades electas duran en su cargo cuatro años. Los gobernadores electos ejercen el poder ejecutivo regional y los Consejos Legislativos. Por su parte los municipios eligen

sus alcaldes y Concejos Municipales en cada localidad. La edad mínima para votar es de 18 años cumplidos. El ex presidente de los Estados Unidos Jimmy Carter elogió nuestro proceso electoral, calificándolo como “el mejor sistema electoral del mundo”.

A pesar de que existe un fuerte debate político sobre las elecciones del venidero 21 de noviembre, varias personalidades del sector opositor, coinciden que estas elecciones abren mayores oportunidades para todos losvenezolanos, debido a que en este nuevo proceso electoral, tendrán una gran oportunidad de

ejercer su derecho al voto. El Gobierno Bolivariano encabezado por el presidente, Nicolás Maduro, considera que este nuevo proceso electoral sigue abriéndole paso al camino democrático y brindando todas las oportunidades a los partidos políticos en un marco de paz, entendimiento y futuro para Venezuela.

La oposición dejó atrás el abstencionismo, donde denunciaba falta de transparencia en los comicios electorales. Esta vez acata la implementación de un nuevo árbitro electoral, que tiene dos rectores no aliados del chavismo, más una serie de conversaciones para llegar a acuerdos puntuales en materia política y de participación democrática. Este nuevo proceso electoral alcanza la cifra de convocatoria

número 27, estando en el poder el Gobierno Bolivariano, donde los electores han decidido a través del voto, participar libremente.

Alta es la vocería opositora que argumenta que sería un verdadero desperdicio no acudir a votar, sin embargo varias voces disidentes de algunos partidos minoritarios como Causa R, Vente Venezuela y otros sectores independientes, han llamado al abstencionismo, catalogando el proceso de ilegal.

Al respecto Calzadilla afirma que el proceso electoral es tan democrático que la propuesta

de cronograma electoral fue presentada por la Junta Nacional Electoral y aprobada posteriormente por unanimidad por el CNE, dándole abierta participación a todos los partidos de oposición para actualizar

sus datos y candidatos mediante un lapso de “modificaciones y sustituciones de las postulaciones”.

El presidente del CNE considera que estos comicios tienen “importancia histórica” y “el país entra en una de las más importantes dinámicas políticas” de la vida venezolana.

La opinión del presidente de la República Nicolás Maduro, asegura que al inscribir a sus candidatos, “el sector extremista de la oposición reconoce al CNE y a la Asamblea Nacional”. El Jefe de Estado destacó que los diferentes sectores de oposición anunciaron intervenir en los comicios regionales y municipales

del próximo 21 de noviembre y eso se llama participación democrática.

“Anunciamos a la comunidad nacional e internacional nuestra participación en el proceso de regionales y municipales del 21 de noviembre de 2021, con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD)”,

que agrupa a los principales partidos de la oposición, según un comunicado leído en una rueda de prensa.

“Yo lo dije hace meses, es cuestión de tiempo para que a esos sectores del extremismo los volvamos a traer al camino electoral. Por eso es que hoy las instituciones democráticas están más fuertes que nunca” ripostó el presidente Nicolás Maduro y ha subrayado que las primarias celebradas por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para definir a sus candidatos y candidatas han movilizado a más

de 5.500.000 venezolanos y venezolanas.

“Lograron hacer efectivo el voto de más de 3.500.000 personas. Díganme ¿Qué partido político en Venezuela tiene la capacidad para movilizar a más de 5.500.000 ciudadanos? Esta es una campaña que debe responder a las necesidades, a los problemas y a la búsqueda de soluciones, para renovar la esperanza concreta del pueblo de Venezuela”.

Cifras que hablan de amplia participación

El Consejo Nacional Electoral ha informado en boca de su presidente Pedro Calzadilla que el CNE despliega, en todos los estados del país, un equipo de 1.952 profesionales regionales y 48 nacionales, quienes tendrán la responsabilidad de garantizar los principios de equidad e igualdad de condiciones para los candidatos y las candidatas durante la campaña. En los comicios se renovarán todos los cargos ejecutivos y legislativos de las 23 entidades federales así como el de los 335 municipios del país.

Un total de 70.244 candidatas y candidatos optarán por los 3.082 cargos de elección popular en disputa durante las Elecciones Regionales y Municipales 2021. El proceso permitirá designar 23 gobernadoras o gobernadores; 335 alcaldesas o alcaldes; 253 legisladoras o legisladores, se incluye ocho representantes indígenas; y 2 mil 471 concejalas o concejales, entre ellos 69 por las comunidades y pueblos indígenas, para un total de 3.082 cargos de elección popular.

329 candidatos y candidatas fueron inscritos para optar por las 23 gobernaciones; mientras que 4.462 candidatas y candidatos fueron postulados para las 335 alcaldías; y 65 mil 453 por las asambleas legislativas y concejos municipales. Asimismo, la máxima autoridad electoral anunció que 37 de las 42 Organizaciones con Fines Políticos (OFP) nacionales habilitadas para esta elección postularon candidatas y candidatos. En referencia a la paridad de género, el Presidente del CNE informó que el 49,44% de las postulaciones corresponden a mujeres y el 50.56% a hombres en lo regional y municipal para el periodo 2021 – 2025.

El CNE contabilizó a 111 partidos políticos habilitados para participar, 34 de carácter nacional y 52 de carácter regional, así como también, 6 partidos políticos indígenas de carácter nacional y 18 de carácter regional. 57 fueron habilitados, – veinte partidos políticos más-, de los cuales 8 son nacionales y 12 son regionales. Entre la lista de los partidos habilitados se encuentra la Mesa de la Unidad Democrática, que había sido inhabilitada por decisión del Tribunal Supremo de Justicia en el año 2018.

El total de inscritos en el padrón electoral es 21.159.846 aproximadamente.

La Unión Europea ha afirmado que desplegará 44 observadores internacionales en la campaña electoral.

Encuestas

La encuestadora Delphos en julio de 2021, consultó la disposición de participar en los comicios electorales y encontraron que 53% de los electores respondió “Sí, seguro lo haré”, 22.7% “Sí, quizás”, 12.1% “No, quizá no”, y 12.3% “No, seguro no lo haré”. La firma Hinterlaces por su parte afirma que el 52% de los venezolanos participará en las megaelecciones del 21N.

Luis Vicente León de la encuestadora Datanálisis apunta dos grandes problemas a los que se enfrenta la oposición de cara a las regionales de noviembre: primero, las condiciones y garantías del voto; y luego, su propia división para consolidar triunfos en los 23 estados del país. En muchos estados y municipios la oposición no unificó sus candidaturas como el caso de Nueva Esparta y Táchira. El segundo punto clave es la participación y esto ya no depende del gobierno venezolano, sino de la misma oposición, apunta León.

“El problema más importante, es que te lanzas a ese evento electoral con muchas fracturas, con divisiones opositoras significativas. Hay un grupo importante de gobernaciones y alcaldías donde la oposición podría ganar si va unida, pero si se lanza a ese evento electoral con divisiones se vería como perdedor y muchos estados los ganaría el chavismo”.

Opiniones

La Agencia española EFE, reseñó que en Venezuela se realizan simulacros para las elecciones a nivel nacional, organizando ferias electorales con el fin de que los venezolanos se familiaricen con el proceso electoral.

La Voz de América ha reseñado que el 21 de noviembre representa una operación para cimentar en el poder a actores alineados con el modelo mafioso instaurado en el país, por tanto, no representa un ejercicio institucional, sino una fórmula para ampliar los espacios de control. El portal France 24 destacó que los partidos de oposición venezolanos anunciaron su participación en las elecciones de alcaldes y gobernadores este 21N “rompiendo tres años de boicot y llamados a la abstención por falta de garantías”.

El alcalde de Chacao, Gustavo Duque ha sido contundente en afirmar que al que le duela su municipio debe salir a votar. “Hemos tenido tanta abstención últimamente que corremos riesgos serios de que el PSUV pueda tomar el municipio”, afirmó como aspirante a la reelección “mi campaña es mi trabajo”, subraya. “Llegará el momento en que tengamos que decirle a los vecinos que salgan. Sabemos que ésta va a ser una elección donde cada voto va a tener que ser movilizado”.

Antonio Ecarri, candidato a la Alcaldía de Caracas por la Alianza Educativa El Lápiz, invita a votar y sostiene que el G4 “se fue aislando cada vez más de la sociedad civil”. Aclara que en la Plataforma Unitaria “estuve contra la abstención”, sin embargo, en aras de la unidad asumió las líneas de la coalición política. Las fuerzas políticas opositoras que integran la Alianza Democrática entre ellas Acción Democrática, Copei, Voluntad Popular, Primero Venezuela, Cambiemos, Esperanza por el Cambio y Dirigentes Independientes- anunciaron el respaldo a Gloria Pinho, candidata independiente a la alcaldía de Chacao.

Pinho en entrevista en Radio Rumbos señaló que el Gobierno Bolivariano no tiene la culpa del abstencionismo, ni de estar en el poder. “La culpa la tenemos los venezolanos al no acudir a votar y quedarnos en nuestras casas como simples espectadores”. Henri Ramos Allup, secretario general de Acción Democrática, asumió la vocería de la Plataforma Unitaria de oposición y señaló que van a participar unidos en la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, que fue habilitada nuevamente como parte del diálogo político. “Si en determinado momento la conveniencia nacional es participar, se

participa. La política no tiene dogmas, sino que se debe a la interpretación de la realidad en un momento específico”.

Capriles Radonsky de Primero Justicia y destacado opositor en varias contiendas electorales, ha llamado a votar. “Tenemos que hacer uso de nuestro derecho, que la gente se exprese, pese a todas las tropelías

que han hecho con el derecho al voto. Voy a votar, eso lo tengo claro. Y tenemos que asumir este proceso que está a la vuelta de la esquina sin complejos”.

“Yo sigo avanzando, yo no voy a perder un segundo de tiempo en una diatriba política. La gente no está para eso, la gente está sufriendo”, expresó David Uzcátegui candidato por la gobernación de Miranda a

NIUS Diario.

El dirigente político de Voluntad Popular Freddy Guevara, ha señalado que las elecciones del 21 de noviembre son un paso que la oposición no puede eludir en su camino a lograr un cambio político en el país y que es complementario a los diálogos entre la oposición y el Gobierno Bolivariano.

Los dirigentes de la oposición Carlos Berrizbetia y Delsa Solórzano, muy cercana al opositor Juan Guaidó, negaron ser “abstencionistas”, pero repudian el acto “electorero” que, a su entender, pretende “usurpar la voluntad ciudadana”.

Por su parte Andrés Velásquez dirigente de la Causa R, afirma que en Venezuela hay dos agendas en estas elecciones una quiere normalizar la situación y cohabitar con el chavismo y otra hace esfuerzos por lograr una solución de fondo que vive Venezuela. Agrega que el G4 constituye cuatro organizaciones con diferencias que se ha debilitado a “tres y medio”, sobre su participación electoral, considerando que el 21 de noviembre se cierra un ciclo pero se abre otro.

Para el analista Jesús Castillo-Molleda, con la decisión de participar “ganan todos”. “Para Maduro es algo importante, porque quienes lo adversan, quienes no lo quieren reconocer, quienes lo señalan, aceptan ir a un proceso electoral”, explicó a la agencia AFP.

La juventud juega un papel determinante

La población juvenil juega un papel determinante en estas elecciones del 21 de noviembre. El universo juvenil es mayor al resto de los electores mayores de 30 años de edad, por lo que varios sectores consideran que la juventud venezolana será la pieza clave para el triunfo de los participantes en cada estado.

Nicolás Maduro consciente del poder juvenil, ha destacado que la juventud venezolana ha dado ejemplos en defensa de la democracia participativa y protagónica. “Que bello brilla la juventud cuando sale a buscar el voto”, subrayó el Presidente, al enfatizar que “Venezuela tiene que resolver sus problemas por la vía constitucional, pacifica, legal”.

“Soy un militante de la paz, la democracia, del voto, un ferviente creyente del voto, solo por el voto, por la vía de la paz, podemos defender la democracia y resolver las diferencias y problemas que tengamos”, destacó.

Maduro ha reafirmado que el Gobierno Bolivariano ha sido protagonista de innumerables llamados de paz y de participación en elecciones libres y democráticas. Considera que unade las fuerzas más sublimes y poderosas es su juventud, a la cual le ha hecho llamados de participación en los procesos electorales.

“Hemos llamado a la juventud a participar respetando las medidas de bioseguridad, que la juventud venezolana se inscriba y participe en todos los procesos electorales en el Registro Electoral Permanente (REP). Llamo a los jóvenes y a la Organización Bolivariana de Estudiantes, la OBE, la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Universitaria, la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, Misión Chamba Juvenil, es con ustedes, juventud que cumple 18 años, den un paso al frente y participen en los procesos democráticos de nuestro país”, recalcó el Mandatario venezolano.

En un país como Venezuela, la población juvenil alcanza un 60%, por lo que está claro que el voto de los jóvenes es pertinente y determinante.

Observadores

La Unión Europea ha tomado la decisión de enviar observadores internacionales a las elecciones del 21N. Omar de La Cruz del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales dice que Josep Borrell viene buscando soluciones para las elecciones venezolanas, induciendo a los factores democráticos a acudir al proceso electoral y seguir construyendo una salida negociada, apunta que la presencia de la Unión Europea (UE) le da una mayor garantía al sector opositor.

El alto representante para la política exterior de la Unión Europea. Josep Borrell, ha dicho en una jornada en el Real Instituto Elcano que las elecciones venezolanas constituyen “una buena oportunidad (…) Puede ser un buen momento para intentar una participación de todoslos partidos políticos, incluidos la oposición”.

El evento del 21 de noviembre, ofrece la oportunidad de renovar liderazgos dice Andrés Caleca ex presidente del CNE, alegando que es un proceso de enseñanza y aprendizaje para quienes participan en él. El dirigente político Juan Guaidó aún deshoja la margarita de votar o no votar e allí el dilema. En una entrevista reciente con AFP afirmó que no había decidido si votaría o no el 21 de noviembre.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, sin embargo considera que participará. «Me voy a sentar en mi butaca con el televisor prendido, con mis cotufas (palomitas de maíz) para ver a Juan Guaidó votando el 21 de noviembre y allí aplaudiré, porque logramos incluirlos en el proceso democrático otra vez, la oposición va a votar y nosotros vamos a ganar».

Prensa Presidencial