Donald Trump anuncia la dimisión de John Bolton

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en su cuenta de Twitter que despidió al asesor de Seguridad Nacional, John Bolton.

«Anoche informé a John Bolton que sus servicios ya no son necesarios en la Casa Blanca (…) No estuve de acuerdo con muchas de sus sugerencias, al igual que otros en la Administración, y por lo tanto le pedí a John su renuncia, que me la dieron esta mañana (…) Le agradezco mucho a John por su servicio», escribió en Twitter.

….I asked John for his resignation, which was given to me this morning. I thank John very much for his service. I will be naming a new National Security Advisor next week.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2019

El mandatario añadió que nombrará al nuevo asesor de Seguridad Nacional de EEUU​ la próxima semana.

Bolton, pieza clave en la campaña de presión de EEUU contra Venezuela, publicó minutos más tarde un tuit en su propia cuenta con una versión de su despido levemente diferente a la expresada por el mandatario.

«Anoche ofrecí renunciar y el presidente Trump dijo: ‘Hablemos de eso mañana'», escribió Bolton, sin dar más detalles.

I offered to resign last night and President Trump said, «Let’s talk about it tomorrow.»

— John Bolton (@AmbJohnBolton) September 10, 2019

Su accionar diplomático fue cuestionado por muchos dirigentes políticos venezolanos, como el constituyente Saúl Ortega, quien el 15 de agosto lo calificó de «vocero de la oposición, el mandamás, o el dueño de la oposición [en Venezuela]».

El propio Nicolás Maduro lo acusó de ser el autor intelectual del magnicidio frustrado contra su persona en agosto de 2018, cuando un dron explotó a una distancia de entre 100 y 200 metros del estrado donde daba un discurso durante una celebración militar, de acuerdo a las versiones de las autoridades venezolanas.

Bolton, nacido en Baltimore, Maryland (este) hace 70 años, se desempeñó en varias administraciones presidenciales republicanas desde la de Ronald Reagan (1981-1989) a la fecha.

Fue embajador de EEUU ante la Organización de las Naciones Unidas entre 2005 y 2006, bajo la administración de George W. Bush (2001-2009).

Sputnik