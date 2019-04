Cabello: ¡La principal riqueza de Venezuela es su pueblo digno que no se rinde!

En la edición número 247 de su programa Con el Mazo Dando, transmitido desde el estado Yaracuy con la presencia gobernador de la entidad, Julio León Heredia, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, resaltó que una de las riquezas más grande que tiene Venezuela es su pueblo, el cual ha demostrado que no se rinde por nada ni ante nadie.

“La principal riqueza de este país es el pueblo que no se rinde, este pueblo trabajador, que sale a luchar todos los días y que le planta la cara a quien sea; nos van a seguir atacando estoy casi seguro, el imperialismo está ensañado (…) pero nosotros no nos vamos a rendir, aquí hay un pueblo que decidió ser libre y no se va dejar poner la pata en el cuello por nadie”, enfatizó.

En ese sentido, destacó que los venezolanos y venezolanas hoy están luchando es por la paz y por el porvenir del país. “Nosotros estamos luchando por la paz, por el futuro, por la prosperidad y el porvenir de Venezuela (…) por eso en nuestra fase de preparación y organización no le comemos coba, ni chantaje a nadie, seguimos adelante por la paz de Venezuela, la paz del país, así ellos no lo quieran ver, es la paz de buena parte del mundo”, recalcó.

Por ello, hizo un llamado al pueblo a seguir luchando hasta conseguir la paz necesaria para la Patria, porque “por cada gota de sudor que nosotros seamos capaces de derramar para conseguir esa paz es mucho mejor que una gota de sangre en guerra, derramemos todo el sudor entrenándonos, organizándonos, para evitar que se derrame una gota de sangre de un venezolano o una venezolana”.

Puntualizó que mientras los revolucionarios luchan por la paz de la Patria, los locos de la derecha y el imperialismo andan con ansias de guerra. Es por eso que recordó que “cuando ellos atacan no distinguen, no hay bombas solo mata chavistas, caen y caemos todos y todas, al final no podrán con nosotros, pero ese es el imperialismo desnudo”.

Aseveró que no es que los revolucionarios le tengan miedo a la muerte ni nada parecido, al contrario, indicó que es natural tenerle miedo, pero “cuando uno lucha por algo justo vence el temor, vence los miedos y se impone el valor, porque estoy luchando por algo justo, por lo que yo creo, por lo que estoy convencido y por lo que he sido formado (…) La derecha espera que nosotros nos rindamos, se equivocaron, creen que con eso (los ataques) van a rendir al pueblo y se pelaron, de esa vamos a salir más fortalecido de lo que entramos”.

“Nosotros no comemos chantaje porque sabemos lo que nos estamos jugando, que nos bañemos en sudor, pero debemos evitar en todo trance que se derrame una gota de sangre (…) la paz hay que conquistarla y aquí hay hombres y mujeres dispuestos a defender esta Patria”, aseguró.

Del tic tac al tun tun

El también Primer Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) expresó que en los sectores de la derecha ya nadie menciona el famoso “tic tac” en amenaza al presidente de la República, Nicolás Maduro, pues ahora todos están pendientes de si les va llegar la justicia con el “tun tun”.

“Más nadie de la oposición ha seguido hablando de aquel famoso tic, tac, ahora anda por ahí hablando es: Compadre no te ha llegado el tun tun (…) Es que ellos de verdad creen que nos van a asustar a nosotros, no vale, a los desesperados la justicia les ira llegando poco a poco”, indicó.

Asimismo, detalló que el allanamiento a la inmunidad parlamentaria del diputado Juan Guaidó por parte de la ANC se realizó todo dentro del marco de la Constitución. Por lo que exhortó al pueblo a tener “fe en la ley y démosle el tiempo necesario a la justicia, para que ella actúe, nadie debe desesperarse, allá ellos que están desesperaditos”.

Con el Mazo Dando