Diosdado Cabello indicó que la paz es fundamental para todos los procesos 

Prensa PSUV/Mónica Vera.- Este sábado desde el estado Sucre, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, resaltó la importancia de garantizar la paz para lograr el desarrollo de los distintos procesos del país.

«Para tener una estabilidad económica se requiere paz», señaló Cabello.

En este sentido dijo que es importante lograr la victoria perfecta, tal como la solicita el presidente Nicolás Maduro Moros, para garantizar tranquilidad a todas y todos los venezolanos, «Por eso lo de la victoria perfecta que ha dicho nuestro hermano presidente Nicolás Maduro, esa tranquilidad que le permite al chavista y al que no es chavista también».

El también coordinador del 1X10 y 1X10X7 en el Comando de Campaña Venezuela Nuestra finalizó resaltando que los apellidos no garantizan la paz entre ellos, mucho menos lo harán con todo el país, «Si no se ponen de acuerdo entre ellos, viven peleando entre ellos, no garantizan la paz entre ellos, van a garantizar la paz de un país».