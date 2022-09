Diosdado Cabello: Arremetidas contra Venezuela no cesarán

Prensa PSUV // MV.- El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello expresó que las arremetidas contra Venezuela no cesarán, pues el imperio norteamericano no va a desistir.

“Van a seguir (…) nosotros no pensamos que en verdad no van a desistir en algún momento”; sin embargo, destacó que este año disminuyó el ataque en comparación con años anteriores.

En este sentido, expresó que hay naciones que no poseen argumentos para atacar al país: “Qué pena que no tengan argumentos, ni políticos, ni jurídicos de ninguna naturaleza, sino lo único que tienen son puros interés, valen mucho todo los recursos que tiene Venezuela”.

«Si tú comparas el escándalo que hicieron con años anteriores, lo de ahora fue nada (…) es la propaganda, este año ni lo nombraron, no nombraron a Narnia por ningún lado, desaparecido, no les quedó otra de comenzar a acusarnos de las barbaridades que ellos normalmente cometen, las barbaridades que ellos son capaces cometer, mandar a asesinar gente, torturar, eso lo hacen ellos, Estados Unidos es experto en eso, escuelas de torturas Estados Unidos», agregó.

El dirigente nacional también expresó su deseo de que estos ataques culminaran, pero alegó que son líneas de corporaciones mediáticas que no descansarán en sus planes de desestabilización, “Quisiéramos que nuestro país lo dejaran tranquilo… Es una línea de las corporaciones mediáticas contra nuestro país, no van a desistir”.

