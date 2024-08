Diosdado Cabello: ¡Aquí el Pueblo se expresó y habló claro!

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, aseguró que los venezolanos y venezolanas le hablaron claro al mundo el pasado 28 de julio en las elecciones presidenciales, en las cuales quedó reelecto como presidente Nicolás Maduro Moros.

“Aquí el Pueblo se expresó y habló claro”, afirmó Cabello, durante su programa Con el Mazo Dando N° 487, al hacer referencia a que votó a favor de la paz, la Revolución y de la Patria dándole la victoria a Nicolás Maduro.

Asimismo, resaltó que la campaña para estas elecciones, dentro de la épica que ha vivido la Revolución Bolivariana, ha sido una de las más hermosas, pero también una de las más duras, «por todos los ataques que nos ha tocado enfrentar».

“Nosotros hicimos una campaña de calidad, una campaña para la historia”, dijo y apuntó que, ahora consolidada la victoria, vamos a seguir cumpliendo las instrucciones que nos dejó el Comandante Hugo Chávez y a seguir consolidando la paz de Venezuela.

En cuanto a la oposición, precisó que ya se había advertido que iban a cantar fraude. “Aquí las elecciones las hace el Consejo Nacional Electoral (CNE), no las hace Súmate, pero ellos no, se hicieron su propia película y la vendieron, algunos la compraron, nosotros esa película ya la hemos visto varias veces (…) fue una profecía autocumplida lo que ellos iban a hacer”, dijo.

Destacó que, a diferencia de la oposición, que no sabe perder, los revolucionarios y revolucionarias si hubiesen perdido las elecciones aceptaríamos los resultados, nos recogemos, evaluamos por qué perdimos y buscamos cómo levantarnos.

Sin embargo, apuntó que la Revolución está en victoria y en alegría. “Podemos enseñarles a hacer campañas alegres”, expresó al apuntar que eso es algo que le duele mucho a la ultraderecha venezolana. Al tiempo, apuntó que ahora más que nunca el presidente Maduro está en la calle junto al Pueblo.

El imperialismo utiliza las RRSS para mantener su hegemonía

El dirigente revolucionario hizo referencia a la guerra mediática impulsada contra los venezolanos y venezolanas; además indicó que es parte del plan del imperialismo para mantener su hegemonía.

«La campaña mediática contra nuestro país, contra nuestro Pueblo, ha sido terrible (…) la descarga mediática que hay contra el Pueblo de Venezuela es dura, para que vea cosas que no existen y escuche cosas que nadie dice (…) Ahora el mundo tiene dentro de la misma estructura del imperialismo, un mecanismo que va mutando y una forma con la cual quiere mantener la hegemonía es a través de eso, de tratar de controlar a los seres humanos, por la vía de los medios”, expresó.

Apuntó que esa guerra contra el Pueblo de Venezuela las monta desde una gran sala de computación, la cual algunos definen como «ciberfascismo, que es uso de la tecnología para ir cambiando poco a poco la percepción de la realidad, para convertirnos en autómatas (…) quieren seres humanos que no piensen».

En ese sentido, comentó que en épocas pasadas para el mismo objetivo se utilizaba en la publicidad lo conocido como seducción subliminal, que consistía «incluir en la propaganda, en la publicidad casi siempre mensajes vinculados con sexo, para que la gente recibiera eso en su subconsciente, ni cuenta se daba».

Apuntó que en Venezuela se ha realizado un enorme esfuerzo para evitar el citado control al Pueblo por medio de los medios de comunicación. A su vez, condenó que en otros países así el imperialismo y la ultraderecha mundial han impuesto gobiernos.

“Claro, cuando usted ve que el propio dueño de una de las empresas del mundo está al frente de ese negocio, de esos intentos, uno se pregunta: ¿Por qué será? (…) ¿De dónde recibe ingresos? (…) Pago 44 mil (dólares), porque pago tanto por algo que no le va a dar nada de plata (dinero): Por la influencia», subrayó al hacer alusión a Elonk Musk, dueño de la red social X y vinculado con María Corina Machado.

Los violentos no se van a poder esconder

Ante los focos de violencia impulsados por la ultraderecha tras las elecciones presidenciales, apuntó que los violentos no se van a poder esconder la Ley actuará para hacer justicia.

“Ellos (la ultraderecha) van a seguir con su violencia y nosotros los vamos a joder, los vamos a joder y se acabó el cuento que solo son los que estaban en el sitio, no eso ya no es así, vamos a ir también por los autores intelectuales (…) no los van a acusar de vandalismo, sino de terrorismo y crímenes de odio (…) no nos vamos a rendir señores de la oposición (…) no se van a poder esconder, basta de impunidad», manifestó.

Aseguró que son los autores intelectuales los que también han provocado las situaciones de violencia en el país. «Ellos saben. ¿Ustedes los han visto declarando en estos días? No, andan escondidos, saben lo que hicieron», dijo y cuestionó que el 64% de los capturados no votaron el 28 de julio o no están inscritos en el CNE.

Indicó que esos sectores de la ultraderecha de llegar al poder no solo irían por el chavismo, sino que irían primero por los demás sectores opositores que odian.

Además, hizo un reconocimiento al Ministerio Público (MP) y a los organismos de seguridad que han actuado para la aplicación de la Ley como lo establece la Constitución.

No andamos buscándole pelea a nadie

Cabello apuntó que los chavistas y las chavistas no le buscamos pelea a nadie, a pesar de que el plan de la ultraderecha siempre ha sido el de la violencia y el de amenazar a nuestra gente.

“Le han hecho daño a nuestra gente y nuestra gente tiene dignidad y ha nuestra gente tienen que respetarla, porque si nosotros hacemos lo que ustedes están haciendo, somos mayoría y le vamos a pasar por encima, nosotros no andamos buscándole pelea a nadie”, dijo al calificar de inmorales a sectores de la ultraderecha que insisten en que ellos llaman a la paz.

Hizo un llamado a que denuncien quienes han recibido a amenazas por parte de los grupos violentos de la ultraderecha para que haya justicia.

Reafirmó que en estos momentos es necesaria la unidad revolucionaria para seguir enfrentando a quienes atacan a Venezuela e insisten en el guion de la violencia y a los llamados de invasión y sanciones contra la Patria.

Ante ello, apuntó que mientras el Gobierno Bolivariano está obligado a garantizar la paz de todos los venezolanos y venezolanas; y «es lo que estamos haciendo».

A La Sayona le dejan el pelero

Ante la gran división que siempre ha existido en las filas opositoras, el también diputado a la Asamblea Nacional aseveró que, en cualquier momento a la ultraderechista María Corina Machada, mejor conocida como La Sayona, sus mismos amigos opositores le dejan el pelero.

“Esto se pone bueno porque en cualquier momento los bichos comienzan a dejarle el pelero a La Sayona, porque ellos son de los que acompañan a sus amigos hasta la entrada del campo santo, pero para adentro, no”, señaló.

Precisó que La Sayona también puede dejar el pelero, en cualquier momento, a todos esos que engaño y le vendió su mentira de “hasta el final”, y que ahora les cae la justicia por caer en las manipulaciones de la señora.

“A todos les han hecho eso desde el 2001 para acá, los abandonan”, expresó y reafirmó que la ultraderecha siempre termina huyendo del país en lo que tienen chance.

«Yo sí he escuchado eso: ‘yo de aquí no me voy’, ‘de aquí no me mueve nadie’; y apenas tienen chance por aquí se van para Costa Rica, los conocemos», expresó al hacer referencia que el mencionado país le ofreció asilo a Machado.

Cuestionó el supuesto rechazo de Machado al asilo ofrecido por el país centroamericano. «Costa Rica no va a estar ofreciendo asilo si alguien no le dice: Epa ofrécete ahí», manifestó y refirió que mientras personajes como ella tienen a sus hijos afuera, expone la vida de los hijos e hijas de los que están en Venezuela.

Con el Mazo Dando