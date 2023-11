Día Internacional de Solidaridad con Palestina: El derecho a la libre determinación sin injerencia

Este día no solo se celebra porque la ONU nos recuerde que los refugiados de Palestina cumplen más de seis décadas de asombrosa resistencia, de vidas llenas de sufrimiento y anhelos y de sueños sesgados. También se celebra para brindar a la comunidad internacional la oportunidad de centrar su atención en el hecho de que la cuestión de Palestina aún no se ha resuelto y de que los palestinos aún no pueden ejercer los derechos inalienables reconocidos por la Asamblea General, a saber: el derecho a la libre determinación sin injerencia externa, el derecho a la independencia y la soberanía nacionales, y el derecho a regresar a sus hogares, de donde fueron desplazados, y a que se les restituyan sus bienes.