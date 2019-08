Los delegados de la oposición venezolana que forman parte de la mesa de diálogo con el Gobierno Nacional, bajo los auspicios de Noruega, viajarán esta semana a Estados Unidos para sostener encuentros con autoridades de ese país. El propósito es revisar los puntos abordados en el proceso de negociación, tales como unas posibles elecciones presidenciales.

De acuerdo a cuatro fuentes consultadas por la agencia de noticias Reuters, los representantes de la oposición revisarán junto con autoridades estadounidenses los puntos abordados hasta ahora en el diálogo. Uno de ellos es unas posibles elecciones presidenciales.

El pasado mes de mayo, la oposición y el Gobierno Nacional iniciaron la primera ronda del proceso de diálogo.

Sin embargo, este acercamiento entre ambas partes se vio empañado cuando el presidente Donald Trump firmó el pasado 5 de agosto una nueva Orden Ejecutiva contra Venezuela para congelar activos del país en territorio estadounidense.

La celebración de estas medidas coercitivas unilaterales por un sector de la oposición condujo a que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, tomara la decisión de suspender la presencia de la delegación gubernamental en la mesa de diálogo en Barbados, prevista para los días 8 y 9 de agosto.

Las fuentes de Reuters, tres opositoras y una partidaria al chavismo, precisaron que durante las semanas en las que se mantuvo la jornada de diálogo entre representantes del Gobierno y la oposición, en Barbados, se propuso realizar elecciones presidenciales.

La oposición presentó en la mesa un acuerdo para que los comicios se celebraran con un cambio previo en los poderes electoral y judicial y en un lapso de 9 meses.

De acuerdo a una de las fuentes, el Gobierno habría acogido el planteamiento, pero con un plazo de 12 meses, con Maduro como candidato y con el levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales, impuestas por Washington.

Por su parte, las autoridades de Estados Unidos estarían a favor de las elecciones, pero sin que Maduro sea candidato, siendo este el punto de discusión, según la información suministrada por dos de las fuentes consultadas.

Una delegación del Gobierno de Noruega estuvo en Venezuela la semana pasada para reunirse por separado con las partes a fin de intentar restablecer el diálogo. No obstante, aún no hay fecha para reanudar los diálogos, debido que el Gobierno no da respuestas, dijo una de las fuentes de Reuters.

(LaIguana.TV)