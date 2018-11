El Petro: La criptomeneda que revoluciona el mundo

El Comandante Eterno de la Revolución, Hugo Chávez el 31 de marzo de 2009 lanzó por primera vez al mundo la propuesta de crear una moneda internacional que acabara con la hegemonía del dólar: El Petro. “Un día me dijo Fidel Castro, que Estados Unidos había comprado medio mundo con un papel que no tiene sustentación económica, pues llegó la hora, nosotros tenemos la idea de un moneda internacional que a mí me emociona la sola idea “El Petro” petromoneda, que se fundamente sobretodo en las grandes reservas de petroleo que tenemos algunos países del mundo, Venezuela el primero de todos” puntualizó el líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez.

El Petro como instrumento de política económica puede ser utilizado para flexibilizar el mercado cambiarlo, es decir, una moneda virtual convertible en divisas, así lo planteó el presidente Nicolás Maduro Moros: “porque el Petro es la moneda petrolera digital para las compras internacionales y para usar como divisa convertible al mundo de Venezuela, es una creación venezolana, sustentada en las riquezas naturales del país, es uno de los usos iníciales, porque apenas es un bebesito y desde que nació, nació pujante, nació avanzando, nació con fortaleza.

Por su parte, el profesor de la Universidad Simón Bolívar (USB), Víctor Theoktisto, destacó las bases que sustentan al Petro que lo colocan a la vanguardia de la criptoeconomía internacional, ya que el Petro inicialmente solo estaba respaldada por el barril de petróleo, pero después se le agregaron “la onza de oro, el quilate de diamante y la tonelada de hierro” lo que fortalece a la criptomoneda nacional.

Además Theoktisto agregó que “lo interesante es que ahora tenemos un sistema monetario que tiene dos expresiones una expresión en el Petro y una expresión en el bolívar soberano, que a su vez está anclado en el Petro”.

Otra de las ventajas para la población es el plan de ahorro en el criptoactivo que ha sido especificado por el vicepresidente para el área económica, Tareck El Aissami quien manifestó que Venezuela “es el único país en el mundo que protege el salario y la moneda nacional en el oro y en el Petro”.

El Aissami explicó que todos los usuarios del sistema patria podrán ingresar al monedero patria para entrar en la opción “Plan de Ahorro en Petro o Plan de Ahorro en Oro”, que contempla las amortizaciones trimestrales y una amortización final, a los 90, 180 y 270 días más el pago final.

Es importante resaltar que la activación del Plan de Ahorro en Petro representó una inversión para el Ejecutivo de 4 millones de petros que representan 14 mil 400 millones de bolívares soberanos.

YVKE Mundial