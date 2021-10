Corte brasileña rechaza denuncia de corrupción contra Lula

La Justicia brasileña rechaza la ratificación de una denuncia en el llamado caso Atibaia contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por falta de pruebas.

La jueza Pollyanna Kelly Maciel, del décimo segundo Tribunal Penal Federal del Distrito Federal, volvió a denegar la solicitud de reapertura del caso debido a que la Fiscalía no presentó ninguna prueba válida contra el exmandatario.

Supuestas tentativas presentadas por el Ministerio Público son las mismas fabricadas por la desactivada operación Lava Jato de la sureña ciudad de Curitiba y consideradas nulas por el Supremo Tribunal Federal (STF).

“Por estar basada en pruebas anuladas por el STF, la denuncia original no podía ser ratificada de forma genérica e irrestricta, por lo tanto. Repito, la denuncia no pudo ser recibida y en esa condición queda porque no se indicó qué pruebas válidas para sustentar la acusación”, indica un extracto del fallo.

Con esta ya van 20 las victorias de Lula en los tribunales de Brasil por el caso Odebrech y Lava Jato. Conforme a la página oficial del Partido de los Trabajadores (PT), las sucesivas victorias de Lula en los tribunales dejan al descubierto el lawfare (persecución judicial, utilización de la ley como arma política) del que fue víctima el expresidente.

Para el PT, la justicia reitera una vez más que no existen pruebas contra Lula, y que “el expresidente fue encarcelado injustamente durante 580 días, por no aceptar cambiar su dignidad por su libertad. ¡La verdad ganó!”, remarcó.

El caso en concreto se refiere a los beneficios obtenidos, supuestamente adquiridos por Lula, de las obras por unos 235 000 dólares que las constructoras Odebrecht y OAS hicieron en la finca en Atibaia, en el estado de Sao Paulo, a cambio de favorecer a las empresas en contratos con la compañía estatal Petrobras.

La imputación indica que el sitio fue utilizado por la familia del exgobernante, lo cual es negado por Lula. La sentencia en primera instancia fue de 12 años y 11 meses.

En 2018, el ex jefe de Estado brasileño fue condenado por corrupción y lavado como beneficiario de un tríplex en Guarujá (litoral de Sao Paulo) y estuvo detenido desde abril de ese año hasta noviembre de 2019 en la sede de la Policía Federal de Curitiba.

En 2020, fue condenado a 17 años en segunda instancia, acusado de recibir sobornos de constructoras, relacionados con un sitio en Atibaia (Sao Paulo), a cambio de influir en la obtención de contratos en Petrobras. Lula siempre ha rechazado estas acusaciones en su contra.

Hispantv