Comuneros definirán programa unitario orientado a la ofensiva política y económica del país

Comuneras y comuneros se reunirán desde hoy y hasta el 18 de octubre en el Centro de Formación Simón Rodríguez de San Antonio de los Altos, estado Miranda, en el contexto de la segunda edición del Congreso de las Comunas, donde trabajarán en el diseño de un programa unitario y en un plan de acción para la ofensiva política y económica del sector en el ámbito nacional e internacional.

“No podemos seguir de lado, tenemos que ser una sola fuerza con un plan de lucha, con un programa de acción concreto para garantizar que no haya bloqueo, que no haya sanción, que no haya amenaza imperial que impida el ejercicio pleno del vivir bien, del vivir viviendo de nuestro pueblo”, indicó la ministra del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales (Min-Comunas), Blanca Eekhout, durante una rueda de prensa realizada en la sede central del ministerio ubicada en el Centro de Economía Comunal Manuelita Saez, en Chacaíto.

El evento es parte de la actividades programadas en el contexto de lo que las fuerzas chavistas llaman el octubre de la victoria bolivariana, por cumplirse siete años del cuarto triunfo del comandante Hugo Chávez en una elección presidencial, y del Golpe de Timón, discurso crítico y autocrítico del líder histórico del proceso bolivariano en el que reflexionó sobre el camino que debía transitar el nuevo ciclo de la Revolución Bolivariana.

“Nosotros sabemos que en las comunas está la fuerza, el ejemplo, el espíritu amoroso, solidario, revolucionario, de nuestro comandante Chávez”, expresó la ministra, quien destacó el papel del pueblo organizado para garantizar la protección social que brinda el Gobierno Nacional y las conquistas históricas alcanzadas por la Revolución.

La ministra explicó que el encuentro nacional es una reunión permanente que comenzó el año pasado luego de la “gran victoria” del presidente Nicolás Maduro, y con el que se busca impulsar el Estado comunal.

Ofensiva comunal

Durante el congreso, “los comuneros y comuneras construirán estrategias para conformar el circuito económico comunal, que va desde la producción primaria hasta el consumo final, y estudiarán la posibilidad de que los estudiantes de la Universidad Bolivariana de las Comunas participen en la formación de estos aspectos para la conciencia del Poder Popular”.

“Nuestro Presidente nos ha llamado en este momento a radicalizar la ofensiva comunal, a mayor organización popular, la batalla productiva de todo el pueblo. Nos ha pedido, ha clamado, ‘ayúdenme’, porque solo el pueblo salva al pueblo”, señaló Eekhout.

En este sentido, la jefa de la cartera de Comunas afirmó que el congreso es parte del golpe de timón solicitado por Chávez, un encuentro en el que se impulsará “la batalla productiva de todo el pueblo”, un objetivo que, dijo, se logrará mediante la construcción del “tejido comunal”.

Fase preparatoria

De acuerdo con la ministra, la actividad servirá de fase preparatoria para un encuentro de comunas con la participación de representantes internacionales. “Nosotros debatiendo nuestros planes nacionales y también la mirada del escenario mundial, que exige Poder Popular, que exige romper con la dictadura mundial, que exige democracia verdadera en este planeta, y solo es posible cuando el pueblo manda, y Venezuela es ejemplo ello”, manifestó Eekhout.

Luego de la instalación del evento se realizarán foros, cuyas ponencias estarán relacionadas con los temas que los participantes discutirán posteriormente en las mesas de trabajo. El día 18 de octubre se expondrán las conclusiones nacionales y los aportes para el encuentro internacional.

Entre los temas que se abordarán en las mesas de trabajo destacan los relacionados con la economía productiva, el sector financiero comunal, los procesos organizativos, la relación de las comunas con el ámbito internacional y la formación de las comuneras y los comuneros.

La actividad, promovida por el Gobierno Bolivariano, recibirá a voceros y voceras del Parlamento Comunal Nacional, miembros de las comunas productivas, innovadores y delegados del Congreso de Comunas y de los Movimientos Sociales ante el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). También participarán los responsables de la Vicepresidencia de Comunas y Movimientos Sociales del Partido Socialista Unido de Venezuela y voceros y voceras del Congreso Bolivariano de los Pueblos.

Voces del pueblo

Noris Herrera, Constituyente de Comunas

“Las comuneras y comuneros hemos venido enfrentado importantes retos y la producción ha sido un área fundamental. El Poder Popular en toda sus diversidad ha avanzado en el marco del fortalecimiento económico en sus territorios respectivos. Más allá de lo productivo, organizativo y de formación, hay un hechos histórico que nos une, tenemos un solo fin: lograr la concreción del Estado comunal y por ende el socialismo revolucionario, el socialismo chavista, el socialismo que nos lego nuestro comandante y líder supremo Hugo Chávez Frías. Hemos visto lo que sucede en varios países del mundo y nos damos cuenta de que en estos momentos Venezuela es un modelo a seguir, donde hay una resistencia activa, productiva, con un hecho orgánico y de formación”.

Correo del Orinoco