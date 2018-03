Cabello alzó su voz para exigir el cese de las agresiones de EEUU contra Venezuela

Desde el estado Vargas, el constituyente y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, instó la noche de este miércoles al Gobierno Estadounidense a cesar sus agresiones contra la Patria de Bolívar.

“Venezuela está levantando su voz exigiéndole al mundo que EEUU cese las agresiones. Que nos permitan adquirir los alimentos y medicinas en cualquier parte del mundo, así como los insumos que nosotros requiramos”, reiteró Cabello en su programa Con el Mazo Dando.

Respecto a la orden ejecutiva emitida este martes por el presidente Donald Trump contra El Petro, el constituyente negó cualquier posibilidad de que el Gobierno gringo pueda impedir en su país las transacciones con la criptomoneda venezolana.

“No van a poder, no les pertenece a ellos, no pueden hacerlo ¿Por qué no lo han podido hacer con las otras criptomonedas? Porque no pueden, y tampoco lo podrán hacer con El Petro que tienen una ventaja adicional al resto de las criptomonedas: un respaldo que no tienen las otras”, sostuvo.

Este lunes, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva donde prohíbe, “a partir de su fecha de vigencia, todas las transacciones relacionadas, la provisión de financiación y otras transacciones por una persona de Estados Unidos o dentro de Estados Unidos, con cualquier moneda digital que haya sido emitida por, para o en nombre del Gobierno de Venezuela a partir del 9 de enero de 2018”.

En el decreto, el Gobierno norteamericano precisa que el término Gobierno de Venezuela, “significa cualquier subdivisión política, agencia o instrumentalidad del mismo, incluyendo el Banco Central de Venezuela y Petróleos de Venezuela, SA (Pdvsa), y cualquier persona que sea propiedad o esté bajo el control de, o actuando para o en representación del Gobierno de Venezuela”.

Con el Mazo Dando