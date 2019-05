Canciller Arreaza a Carlos Vecchio: ¡Águila no caza moscas!

Si algo ha caracterizado a la pseudo dirigencia opositora durante los últimos 20 años es la capacidad de superar sus propios ridículos y su inclinación por recurrir a la manipulación y al cinismo ante sus continuos fracasos en sus pretensiones de derrocar al Gobierno Bolivariano, bien sea por la vía del golpe de Estado, de la desestabilización, la guerra económica o incluso el magnicidio.

Es un patrón que se ha repetido en las últimas dos décadas, pero que se ha acrecentado desde el pasado 23 de enero con la autoproclamación del títere Juan Guaidó como “presidente encargado” de Venezuela con el apoyo del gobierno de Estados Unidos y sus lacayos.

Y es precisamente en este marco, en el que surgen figuras tan insignificantes como los “embajadores” autoproclamados, nombrados por un “presidente” autojuramentado en una plaza caraqueña; un hecho absolutamente inédito que pasará a la historia como una verdadera comedia.

Algunos de ellos, como es el caso de Carlos Vecchio, han osado en asaltar las sedes diplomáticas de Venezuela en países del continente. Vecchio, particularmente, impulsó la invasión a la Embajada venezolana en Washington.

Este prófugo de la justicia venezolana ha sido uno de los principales cómplices de Juan Guaidó en la última y fallida agenda golpista de la derecha venezolana contra el Gobierno Bolivariano. También es uno de los principales promotores del bloqueo económico de Estados Unidos a Venezuela sin tomar en cuenta las consecuencias que produce al pueblo venezolano.

Por el contrario, Vecchio como Poncio Pilato se lava las manos y atribuye los daños nocivos de las sanciones del gobierno norteamericano al Ejecutivo Nacional, en una maniobra de manipulación típica de la derecha que poco o ningún efecto surte en la comunidad internacional.

El canciller venezolano, Jorge Arreaza, señaló en su cuenta en la red social Twitter @jaarreaza que la comunidad internacional coincide en que los bloqueos financieros unilaterales de EEUU son inhumanos, crueles y criminales.

“De resto, léase bien, tal como dijo Platón y repetía el comandante Chávez: Aquila non capit muscas (águila no caza moscas)”, destacó aludiendo las balbuceadas de Vecchio sobre un tema sensible para Venezuela, como lo es el sentido fallecimiento de niños que esperaban por un trasplante de médula ósea y tratamientos, gracias a los convenios que tiene el Estado venezolano.

Es de destacar que el Estado venezolano no ha logrado darle continuidad al convenio entre Citgo y una asociación para el trasplante de médula ósea, producto del bloqueo económico estadounidense que imposibilita el cumplimiento de los compromisos al retener ilegalmente el dinero venezolano en entidades financieras internacionales a través de las que se realiza la transacción.

Vecchio respondió a la denuncia hecha por Arreaza de manipulación mediática con respecto a este tema, victimizándose y defendiendo la posición rastrera de la oposición venezolana, que luego de solicitar ampliamente sanciones para Venezuela, niega todo tipo de responsabilidad y pretende culpabilizar al Estado venezolano.

Arreaza no se detuvo en responderle, pero dejó ver muy elegantemente en su trino, que no se sentaría a discutir con quien claramente no posee las credenciales políticas para debatir con un Canciller.

¿Quién es Carlos Vecchio?

El 17 de febrero de 2014, el Ministerio Público (MP) emitió una orden de captura contra Carlos Vecchio por los delitos de incendio intencional, instigación pública, daño a propiedades y asociación para delinquir, luego de una nueva escalada de violencia de la derecha denominada “La Salida” que derivó en la muerte de más de 40 personas y dejó más de 800 heridos.

Esa acción insurreccional comenzó el 12 de febrero de 2014 con el ataque a la sede de la Fiscalía, en Caracas, con bombas incendiarias, disparos y objetos contundentes.

Luego de la orden de captura, Vecchio estuvo 108 días escondido como un verdadero cobarde en Venezuela hasta que salió huyendo con destino a Estados Unidos, donde es protegido por el gobierno de ese país.

Carlos Vecchio forma parte de la célula terrorista Voluntad Popular creada por Leopoldo López, quien violando una medida de casa por cárcel fue uno de los principales cabecillas del fallido golpe de Estado del pasado 30 de abril.

Con el Mazo Dando