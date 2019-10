Canciller Arreaza: Independencia tecnológica se alcanzará con software y hardware libres

El Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, señaló que para que el país pueda lograr la independencia tecnológica real debe desarrollar y migrar a software y hardware libres.

La premisa la emitió a través de su cuenta en la red social Twitter, en la que indicó que “con el bloqueo criminal de Estados Unidos, el tiempo le da la razón al Comandante Hugo Chávez y a las comunidades de desarrolladores“.

El líder de la Revolución Bolivariana insistió en que la nación bolivariana debía ancalnzar la independencia cinetífica y tecnológica.

En el discurso con motivo de la inauguración del Centro Nacional de Desarrollo e Investigación de Tecnologías Libres (CENDITEL), en La Hechicera, estado Mérida, el 10 de noviembre de 2006, Chávez manifestó:

” Es importante que expliquemos al país, no es hoy nada más, sino todos los días qué es esto pues, porque mucha gente oye Tecnologías Libres ¿ah?, unas computadoras por allá y Chávez y cuatro locos más ahí dándole a las computadoras con Florencio para ellos pasar un rato ahí, jugando ¿cómo se llama? Los juegos esos, chateando ahí, no, no, es la independencia lo que estamos buscando, estamos construyendo”.

Recientemente, la empresa de software estadounidense Adobe Systems Incorporated (propietaria de Photoshop, Lightroom, Ilustrator, entre otros), anunció que dejaría de operar en Venezuela para cumplir la orden ejecutiva del gobierno de Estados Unidos que reitera el bloqueo contra la nación.

La presidenta de la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática (Fundabit), Vanessa Prieto, señaló que “el Software Libre es la alternativa ante los ataques cibernéticos” y agregó que esta nueva acción de Adobe forma parte de los atentados cibernéticos, económicos y políticos que ha emprendido la Casa Blanca contra el pueblo venezolano, detalla nota de prensa de la citada institución tecnológica.

