Barquisimetanos celebraron los 21 años de la victoria popular contra el Golpe de Estado

Prensa PSUV Iribarren.- En la Plaza Bolívar de Barquisimeto se realizó actividad en Conmemoración a la lnsurrección Cívico-Militar y Popular, para recordar lo ocurrido hace 21 años, cuando secuestraron en aquel entonces al presidente de la República Comandante Hugo Chávez Frías.

Durante la actividad, el profesor Gerardo González, expresó la angustia que sintió en aquel entonces que impactó a los ciudadanos. “Pensaba en mis hijos, mis nietos, pensaba en el futuro de la Patria que estábamos empezando a construir. No habíamos hecho nada todavía, no estaban las misiones, no había nada”.

“Fue un proceso intenso que lo vivimos, lo sentimos, nos tocó todas las emociones: angustia, preocupación e incluso miedo, porque no sabíamos qué hacer”, dijo González.

El profesor contó que aquellos días ‘lo marcó’ por cómo sucedieron los hechos en el entorno que estaba. “La historia fue terrible, todo lo que ocurrió el 12, mientras pasaban comiquitas en los canales de la derecha, pero vencimos y hoy celebramos la gran victoria de la Revolución”, resaltó. La fecha representa la victoria popular contra el Golpe de Estado

Por otro lado, la actividad contó con la presencia del Jefe Político del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Iribarren, Luis Jonás Reyes Flores, quien expresó que han pasado 21 años de lo ocurrido en el Palacio de Miraflores. “El tiempo pasa rápido y nosotros a veces tenemos memoria corta, y necesitamos siempre respetar estos acontecimientos para que entendamos quién es nuestro verdadero enemigo, pero sobre todo, lo que es capaz de hacer”, afirmó.

De igual forma, manifestó que el PSUV sigue en la calle con movilizaciones, despliegues y trabajo para el pueblo, “en eso no descansamos, estamos en la calle cerca de las bases, cerca de los militantes, cerca del pueblo; el partido está en un proceso renovador con sus nuevas estructuras que hace poco se conformaron; estamos evaluando aciertos y debilidades para continuar construyendo el sueño de Chávez: ¡La Patria Socialista!”, declaró Reyes Flores, durante los actos conmemorativos.