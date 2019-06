Chavistamente: El diario de la Kiki’s diary: ¿Vamos bien, o sea?

POR: CAROLA CHÁVEZ

23 de enero:

¡Libertad, libertad! O sea, por fin derrocamos a la dictadura, o sea, y tenemos Presidente (E), que quiere decir encargado, porque, aunque nadie lo eligió, Trump dijo que se encargara él, Juan, nuestro amigui manos blancas que mostró las nalgas libertarias hace años ¿se acuerdan?… Yo me acuerdo clarito, o sea, porque, estaba justo al lado de él y fue hurribli, o sea, y ¿quién me iba a decir que ese tipo con ese fundillo tan, digamos, negro, o sea, iba a ser mi presidente (E)? Supongo que si él es presidente, yo seré ministra o algo, o sea, porque, aunque yo no mostré las nalgas, o sea, yo estaba ahí, calle, calle y más calle sin retorno, cada vez que nos convocaban, o sea, así que mínimo que me toca el ministerio de algo… aunque el ministerio que necesita con urgencia esta país no existe, o sea, hay que inventarlo: El ministerio chic para el buen gusto y el refinamiento popular, o sea, porque yo estoy súper convencida de que si en este país, el pueblo, o sea, los que tienen el pelo chicharrón y andan en chancletas, supieran lo que es el buen gusto, habrían dicho primero muerto que chavista, o sea, pero como son niches y ordinarios, o sea, y hasta dicen que las sardinas son ricas, o sea guácalas, bueno, ya conocemos esta triste historia que menos mal que hoy termina gracias a mi presidente (E).

22 de febrero:

O sea, ¡nos van a invadir por fin! o sea, lo malo es que parece que no nos van a invadir los marines, sino unos soldados colombianos que no sé, o sea, porque los colombianos no son así catires y bellos como Brad Pitt, ni nada, sino más bien feítos, y tal, pero, o sea, si es en nombre de la democracia y la libertad, o sea… pero para recompensarnos nos van a hacer un concierto en Cúcuta, o sea, lo malo es que con puros músicos niches: que sí Nacho y otros reguetoneros que primero muerta que perreo, o sea. Además, que primero muerta también antes que viajar a una ciudad que se llame Cúcuta, o sea, y que no quede en los Estados Unidos, ¡peor!… Pero igual, o sea, voy a marchar en Chacao para apoyar a mi presidente (I), porque ahora es (I) de “interino” y no (E) de “encargado” como se lo encargó Trump, aunque en todos los noticieros internacionales, o sea, se empeñan en llamarlo “autoproclamado”, o sea, presidente (A), o sea, que me da una rabia hurribli que le digan así…

23 de febrero:

No nos invadieron, o sea, y a mi, te lo juro, me da un fresquito, o sea, y eso que lo que más quiero en el mundo es una intervención militar ya, o sea, pero eso de tener que conformarme con una invasión tercermundista de soldados colombianos, o sea, como que no es no, o sea, mejor es esperar que los gringos bellos se decidan a invadirnos el país y el corazón, o sea… Y ahora nuestro Presidente (A) (E) (I), dice que no nos preocupemos, que Maduro está arrinconado porque Miguel Bosé nos apoya y todita la comunidad internacional, o sea, salvo los países niches, o sea, pero es que los niches son así… En fin, o sea, que lo que viene es el 1, 2 3, knockout: cese de la usurpación, gobierno de transición, y elecciones libre, o sea, yes!

Marzo:

Se fue la luz en todo el país, o sea, por culpa del comunismo castro iraní, ruso, chino chavista, o sea, y qué fastidio, o sea, porque yo me dije, o sea, en plena oscuridad y casi sin pilas en mi iPhone, o sea, que no llegue la invasión de los marines justo ahorita, o sea, porque me agarra con el pelo hurribli y sin luz para arreglármelo con el secador, o sea…

Pasan los días, o sea, y seguimos sin luz, o sea, y no entiendo por qué se tiene que ir la luz aquí en el este del Este, si aquí vivimos puros opositores demócratas libertarios, o sea… Hasta Nitu se está quejando de que tiene una semana sin luz, o sea, y no solo tenemos que calarnos el apagón, sino también la decepción de que los marines no lo aprovecharan la oscuridad para bombardear toda la parte chavista de Caracas y salir de esta pesadilla ya, o sea…

Mientras tanto, en el hotel del presidente (A) (E) (I) (O) (U) tienen las luces prendidas en forma de corazón, o sea, como una cachetada a los que sufrimos sin pilas y sin secador en esta oscuridad, o sea, y “el cese de la usurpación, el cese de la usurpación, el cese de la usurpación”, o sea, ¡Tres meses y la usurpación no cesa!, o sea, vamos bien, el que se cansa pierde, y fuerza y fe… o sea, help!

…………………………..

¡Ja, se volvió a ir la luz!, bien hecho! Ya quisiera ver la cara de embarque del Jorge Rodríguez, que anunció que ya habían arreglado todo, como si la gente pensante de este país no supiera que los chavistas son unos ineptos y no pueden arreglar nada, o sea, ¡plátano hecho! Y ahora sí que van a venir los marines, segurito que yes, o sea, así que me voy a dormir porque mañana seremos Miami y quiero estar fresquita para poder disfrutar la libertad. Sweet dreams!

…………………………..

No vinieron los marines, o sea, qué rabia, y seguimos sin luz, con 2% de pilas en el celular y me temo que se me va a acabar la pila antes de que pueda terminar de escrib

30 de abril:

6 a.m: ¡Por fin! Se alzaron los militares y tomaron La Carlota, o sea, bueno, no La Carlota, Carlota en sí, o sea, sino que tomaron un pedazo de la autopista que queda al ladito. Madrugonazo al régimen con Leopoldo libre y el presidente (a,e,i,o,u) con cara de what the fuck, o sea, porque Leopoldo es Leopoldo, o sea, y donde manda capitán… Por cierto, o sea, ¿para qué será esa caja de plátanos que está al lado de las ametralladoras esas que pusieron en el puente para arrasar a los chavistas que pretendan detener la indetenible libertad?

6 p.m: Ok, se acabó todo y no pasó nada. Leopoldo está en la embajada Española porque se confundió y huyó primero a la de Chile, pero al darse cuenta que Chile queda en este lado tercermundista del mundo, se mudó a la de España que, o sea, no será Miami, pero es un poco mejor que Chile, of course. El presidente (las vocales) en paradero desconocido, anuncia el cese de la usurpación. Yo me voy a dormir porque, o sea, esto no se le hace a nadie, o sea, y ni si quiera supe para qué eran los plátanos esos, y eso nos llena de más dudas a la gente pensante de este país, o sea, no.

Mayo:

Yo siempre he sido fan del bloqueo, o sea, porque los comunistas merecen eso y más, o sea, pero ¿cómo es eso de que bloquearon los vuelos a Miami?, ¿acaso nadie le dijo a Trump que los que vamos a Miami no somos, precisamente, los niches chavistas, o sea?, ¿Acaso alguien a visto a Daniela Cabello paseando por Bal Habour? ¡No, gafitos, los hijos de políticos que pasean por Bal Halbour son los hijos de Ramos Allup! Miami no es para chavistas, Miami es para nosotros y ahora ni siquiera nos podemos consolar con comprar cositas en Amazon porque nos bloquearon hasta eso. Yo entiendo sus buenas intenciones, amigos de la White House, pero entiendan ustedes que la Venezuela decente y pensante es mayamera y compra en Amazon, los chavistas son más de Playa Pantaleta y de mercados niches que se llaman Quinta Pelo Chicharrón o algo así… Y claro, pero cómo va a saber Trump esos detalles si seguro que cuando le preguntó al gafo de Guaidog y él solo respondió lo que siempre responde, o sea: “cuando cese la usurpación”…

Junio:

O sea, que llegamos a junio, o sea, ¡seis meses! o sea, y ni cesó la usurpación, ni llegaron los marines, ¡ni nada!, o sea y la gente ya no marcha a menos que sea para las ferias de Food Trucks, que por cierto, me encantan porque me recuerdan a los Food Trucks de Miami, o sea y voy para allá y lloro, o sea, porque pienso que ahora, cuando vaya a Miami voy a tener que hacer no sé cuántas escalas, que si Maiquetía-Machu Pichu-Panamá-Sao Paulo-San José-Buenos Aires-Guadalajara-Houston-(¡por fin!) Miami, o sea… Mientras tanto, el Grupo de Lima, o sea, nuestros mejores amiguis, lanzan otro comunicado tipo, o sea, que si leíste uno leíste todos, o sea, ¡qué stidio!, que si más presión, que si la comunidad internacional, que si cuándo cese la usurpación… o sea, y por si fuera poco, o sea, me entero que Guaidó tiene un astrólogo que al parecer tampoco tiene ni idea de cuándo ocurrirá el cese de la usurpación. ¿Vamos bien?, o sea, ¡me quiero murir!