La salud una gestión de Patria

POR: DR. GEOVANNI JOSÉ PEÑA GONZÁLEZ

PRESIDENTE DEL INPSASEL

El mayor tesoro que una persona pueda poseer es sin lugar a dudas, gozar de buena salud, física, mental, espiritual tanto orgánica como incluso social; con salud todo se puede, la salud es proveedora de ánimo, fuerza e ímpetu para enfrentar cualquier circunstancia que en la vida se nos presente.

La Revolución Bolivariana ha puesto a la salud como área prioritaria en su gestión de Gobierno, nuestro Eterno Comandante Hugo Chávez Frías con su visión holística construyó un sistema de salud más idóneo, digno integral e integrador, de calidad, gratuidad y universalidad, Hugo Chávez Frías hizo de la salud un objetivo permanente de acciones eficientes en su Gobierno, mejoras de infraestructuras, dotación permanente, equipamiento tecnológico, construcción de un sistema en redes, llevar allá a lo más recóndito del barrio, pueblo o caserío, la atención oportuna, digna de calidad y calidez humana de y por ello, nació Barrio Adentro I y Barrio Adentro II, decenas de miles de Consultorios Populares, cerca de 600 CDI y SRI y cerca 100 CAT, le dieron un vuelco significativo a la salud de este Pueblo que comprendió que la salud no es una mercancía, sino un derecho, que la salud no es un privilegio de pocos, sino un derecho de todos, continuó con la modernización de hospitales, dotación oportuna de insumos (medicamentos, material médico quirúrgico y de otros usos), además de una política de atención y otorgamiento de medicamentos de alto costo para Patologías Crónicas e incluso de evolución para toda la vida, se comenzó a ver los resultados, disminución de mortalidad materna e infantil, disminución de secuelas de enfermedades crónicas, disminución de la mortalidad intrahospitalaria, victoria ante enfermedades reemergentes y reincidentes, minimización de complicaciones de enfermedades de altísima virulencia y letalidad, en fin las políticas estaban dando sus frutos y nuestra población obtuvo mayores niveles de salud, aumentó la esperanza de vida, se minimizó las discapacidades funcionales, se logró un buen índice y marcadores nutricionales y la población por ende, exhibió mayores niveles de felicidad. Igual hace nuestro hermano en Chávez Nicolás Maduro Moros, no sólo mantiene el espíritu y accionar de Hugo Chávez Frías, sino que además le adiciona un esfuerzo a la tarea de generación de talento humano en Pre y Postgrado en todas las carreras de la salud, para así tener equipos básicos de salud en todas y cada una de la ASIC y garantizar el 100% de la cobertura de atención primaria y paralelamente, incrementar la capacidad resolutiva de la red de urgencias, todo un paradigma lleno del más puro humanismo y solidaridad es por lo que se lucha y construye en salud.

Nosotros estamos convencidos que hemos hecho mucho, pero es más lo que falta por hacer y cuando entonces vemos, evaluamos, medimos e incluso luchamos contra las atrocidades que el Imperio gringo ejecuta contra Venezuela y su Pueblo en mayor dimensión, contra la salud, no nos acobardamos, muy al contrario, incrementamos nuestros niveles de creatividad, nos esforzamos más en la triangulación solidaria, afinamos más los métodos y reforzamos más la postura de no flejar ante esa gran tarea SALUD DIGNA PARA TODOS Y TODAS. Es harto conocido que Obama, Trump y sus aliados se empeñan en hacer trizas el sistema de salud con la guerra económica en nuestra Patria, y ante ese diabólico accionar se erige al frente Nicolás Maduro Moros y no se detiene en su lucha, y establece Convenios, con Chinos, Rusos, Cubanos y otras Naciones, pero más aún con el Pueblo Venezolano, no solo el usuario, sino también la Clase trabajadora del sector salud de todos los niveles y grados académicos y en un esfuerzo común luchamos día a día, para que este Pueblo siga teniendo la salud que se merece.

Ante el bloqueo asesino, está la conjugación de voluntades, la inversión oportuna, las ayudas técnicas humanitarias y el espíritu noble lleno de moral y ética de un tejido laboral en salud que ama lo que hace, pero ama más a su Pueblo.

Cuente el Pueblo Venezolano que Nicolás Maduro Moros no descansará ni un segundo hasta relanzar ese gran Sistema Público Nacional de Salud que ideó Hugo Chávez Frías y que en el Plan de la Patria 2019-2025 está claramente definido lo que queremos.

¡¡¡VIVIREMOS Y VENCEREMOS!!!!