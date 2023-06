Apure| Histórica marcha en la Parroquia Cunaviche en Apoyo al Presidente Nicolás Maduro y en contra del bloqueo imperialistas

La tarde de este viernes se llevó a cabo una histórica concentración y marcha en la Parroquia Cunaviche del Municipio Pedro Camejo, en el estado Apure, en apoyo al presidente Nicolás Maduro y en rechazo a las políticas injerencistas y bloqueos de los gobiernos imperialistas en contra de la patria de Bolívar y Chávez.

La actividad estuvo dirigida por el enlace Político del Partido Socialista Unido de Venezuela y Gobernador Bolivariano del estado Apure Eduardo Piñate, quien estuvo acompañado de José Cabrera, enlace Político de este municipio llanero, equipo Político municipal, parroquial y los más importantes, el poder popular representado por las UBCh, líderes y líderesas de comunidad y de calle, consejos comunales, juventud y productores.

El mar de pueblo se dio cita en el sector Centro uno, en la entrada del pueblo culminando en la Plaza Bolívar de esta localidad, lugar donde Eduardo Piñate ante la lealtad y asistencia de las y los revolucionarios dio detalles respecto a la fortaleza, la cohesión y resistencia del pueblo venezolano.

«En el marco de este renacimiento en combate que estamos haciendo, es fundamental mantener las fuerzas de la revolución cohesionada, las fuerzas de la revolución unidas, cada vez mejor organizada y cada vez más movilizadas en la calle, y nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, está a la vanguardia y tiene que seguir a la vanguardia de ese proceso, hermanos y hermanas camaradas compañeros compañeras que nuestro pueblo ha resistido años y años de agresión permanentes del imperialismo de agresión económica, de guerra política, social, cultural, ideológica, mediática, diplomática, militar, todo eso lo han usado, todas las recetas que le resultaron en todas partes del mundo, las han usado aquí juntas y no pudieron con nosotros, no pudieron con nuestro pueblo, por qué por nuestra conciencia, por nuestra unidad, porque no han logrado dividirnos en cosas que han querido hacer siempre, que han tratado de hacer en todo momento dividir las fuerzas del pueblo y las fuerzas de la revolución, acabar generar una ruptura entre nuestro pueblo y el liderazgo de la revolución y muy particularmente entre nuestro pueblo y el Presidente Nicolás Maduro y no han podido», expresó Piñate.

La concentración y marcha en la Parroquia Cunaviche fue una muestra más del compromiso y la lucha del pueblo venezolano en defensa de su soberanía y en contra de las políticas injerencistas y bloqueos de los gobiernos imperialistas. La unidad y la organización del pueblo son fundamentales para enfrentar los desafíos que se presentan en la actualidad.

Prensa Psuv Apure