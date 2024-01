AN debe consolidarse como epicentro del debate en medio de la diversidad

La Asamblea Nacional (AN) está llamada a consolidarse como el epicentro del debate de ideas políticas y propuestas “donde la diversidad sea la expresión de una fortaleza: la conciencia nacional”, puntualizó el presidente de la República, Nicolás Maduro.

Desde el Palacio de Miraflores, ubicado en Caracas, señaló que el período 2023-2024 si bien arroja un “balance verdaderamente positivo”, también convoca a impulsar debates más intensos en los que “cada quien juegue su papel en defensa de sus ideas, en la representación genuina de su electorado, de sus bases sociales y bases políticas”.

“Venezuela necesita una Asamblea Nacional cada vez más viva, cada vez más activa, cada vez en mayor debate porque la Asamblea Nacional –como lo fija esta Constitución- debe ser el epicentro del debate de ideas políticas, de propuestas donde la divergencia sea la expresión de una fortaleza, que es la fortaleza de la conciencia nacional, una conciencia democrática, multiforme, multicolor que tenga su expresión en las distintas organizaciones, movimientos, partidos políticos desde los más nuevos hasta los más jóvenes”, aseveró durante el acto de notificación del inicio de período de sesiones ordinarias 2024-2025 de la Asamblea Nacional.

Precisamente, al enfatizar la necesidad de establecer mecanismos de diálogo en medio de la diversidad de pensamientos, el mandatario venezolano reiteró su disposición de mantener canales de comunicación con una oposición independiente de mandatos extranjeros.

“Más de mil veces he llamado al diálogo en esta mesa, en todos los espacios del Palacio de Miraflores, he acudido a la Asamblea Nacional, he acudido a diversos escenarios con un solo objetivo -desde el punto de vista de Presidente y líder de las fuerzas revolucionarias de Venezuela, de las fuerzas bolivarianas, de las fuerzas chavistas, de las fuerzas que enarbolamos el socialismo bolivariano- que en Venezuela surja con mucha fuerza una nueva oposición verdaderamente casada con los valores de la Constitución de 1999 y absolutamente independiente y soberana de mandatos extranjeros”, afirmó.

Prensa Presidencial