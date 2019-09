El Aissami se sumó a campaña «No Más Trump» para rechazar agresión imperialista

El Vicepresidente para el Área Económica, Tareck El Aissami se sumó este sábado a la campaña #NoMoreTrump para denunciar las medidas coercitivas que ejerce la administración estadounidense contra la República Bolivariana de Venezuela.

El Aissami desde la Plaza Bolívar de Caracas donde el pueblo venezolano continúa firmando contra la injerencia estadounidense resaltó que la iniciativa #NoMásTrump tiene el propósito de decirle a los supremacistas de la Casa Blanca ¡Venezuela se respeta!

Indicó que más allá de la posición política los venezolanos han demostrado su resolución de ser libres para siempre, señalando que lo que se le ha hecho al pueblo de Venezuela no tiene parangón en la historia porque se le ha impedido al Estado adquirir medicamentos y alimentos.

Responsabilizó a los sectores de la derecha apátrida de los ataques criminales a los que han sido sometidos los venezolanos. «No nos vamos a rendir y por ello nos sumamos a las voces que expresan:no más agresiones, no más colonialismo, no má Trump, no más persecución», dijo.

El Vicepresidente sectorial precisó que se consignarán más de 13 millones de firmas ante el secretario general de las Naciones Unidas y «con ello le diremos a Estados Unidos que Venezuela se respeta, no aceptamos bajo ningún tipo de circunstancia el chantaje imperialista», apuntó.

El Aissami enfatizó el carácter aguerrido del pueblo venezolano ratificando la defensa de las vías democráticas para dirimir las diferencias al contrario de la derecha fascista liderada por el autoproclamado Juan Guaidó quien apareció retratado con las bandas paramilitares colombianas.

El vicepresidente para el Área Económica entregó también los cuadernillos contentivos de las firmas de cada uno de los trabajadores del sector industria y sus entes adscritos que se han sumado a la Campaña Mundial «No More Trump».

El Aissami invitó al pueblo a firmar por Venezuela, «vamos a firmar por nuestros hijos porque el daño no se lo han hecho a los chavistas se lo han hecho a toda la nación», puntualizó.

Vale destacar que este fin de semana culminará la recolección de firmas de la Campaña Mundial «No More Trump» (No Más Trump), en todas las plazas Bolívar del país. El objetivo es recolectar 13 millones o más de firmas que serán entregadas al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres.

YVKE Mundial