Adán Chávez presenta su libro Cuadernos del morral en Cuba

Adán Chávez, embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Cuba, presentó su libro Cuadernos del morral en La Habana, Cuba, edición en idioma italiano (I Quaderni Dello Zaino), a cargo de Luciano Vasapollo y Rita Martufi y con prólogo del escritor cubano Abel Prieto.

Esta publicación se mostró por primera vez en la sede de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (Anec), en el contexto de la campaña por el 8º Congreso de esta organización, refiere una nota del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores en su portal web.

El presidente de Anec, Oscar Luis Hung Pentón, dio la bienvenida al autor, a funcionarios de instituciones venezolanas y cubanas, así como representantes de organizaciones de solidaridad, y agradeció por presentar el libro en la sede de la institución.

Entre los asistentes estuvo Abel Prieto Jiménez, director de la Oficina del Programa Martiano, expresó “esta publicación me hace recordar la dedicatoria de un libro hecha a Adán por el comandante Chávez, quien escribió que si uno de ellos caía en el camino, el otro debía continuar cargando el morral y seguir nutriéndolo de sueños para la liberación de su pueblo y de la gran patria latinoamericana”.

“Adán es hoy un miembro relevante de la vanguardia antifascista de Nuestra América. En este libro hay mucho material sobre el papel del cuadro revolucionario, su formación, capacitación, preparación; sobre la necesidad de tener un frente de ideas, un frente cultural”, detalló.

El también exministro de Cultura de Cuba destacó: “Adán Chávez lleva consigo al Comandante Eterno de la Revolución Bolivariana y exhorta a todos los venezolanos dignos a que hagan lo mismo. Al propio tiempo, dando continuidad al pensamiento dialéctico y chavista, utiliza sus ideas como guía, nunca dogmáticas, para enriquecer el caudal táctico y estratégico de la Venezuela revolucionaria”.

También elogió la importancia del libro, “porque esa idea de cargar un morral y estar nutriéndolo siempre de utopías, de sueños, de argumentos, de ideas, se la dice a Adán su hermano Hugo Chávez”.

El intelectual, economista y docente en la Universidad La Sapienza de Roma, Luciano Vasapollo explicó que el libro pone en contexto histórico la Revolución Bolivariana, porque a través de sus páginas se ven todos los momentos de la vida familiar y política desde sus comienzos en 1998.

Para el editor, el título es importante en tanto da una idea inmediatamente al estudiante de su valor como lectura obligada, esa que se carga sobre los hombros en el morral.

Vasapollo adelantó que a partir de septiembre la obra será utilizada como libro de texto para las clases de Economía Internacional que él imparte, así como otro de la economista venezolana Pascualina Curcio, los cuales pueden dar a los jóvenes una visión diferente a la mediática.

Por su parte, el embajador venezolano Adán Chávez agradeció a Abel por el prólogo y por sus palabras durante la presentación.

Explicó que su trabajo vio la luz como libro “gracias al empeño de Luciano y Rita, así como de la compañera cubana Ana María Pellón”, quien estuvo trabajando en Venezuela directamente con él durante varios años.

Asimismo, agradeció la labor de algunos funcionarios y funcionarias con experiencia en la edición de libros y revistas en el Instituto de Altos Estudios Comandante Eterno Hugo Chávez, institución que el diplomático preside.

“Les confieso que yo nunca he tenido como meta editar libros, aunque siempre me ha gustado escribir. Tampoco soy un escritor, pero sí me formé con la idea siempre importante de tratar de plasmar, contribuir al estudio, al análisis y a la formación de las personas que tengan la posibilidad, el deseo, la motivación de leer, estudiar”, advirtió el autor de Cuadernos del morral.

Adán Chávez expuso que la primera parte del libro contiene artículos suyos publicados semanalmente por algunos periódicos de circulación nacional y medios virtuales, entre los años 2015 y 2018.

“En una visita de Luciano y Rita a Venezuela, en las largas jornadas de trabajo en el Instituto, ellos me propusieron seleccionar algunos de estos artículos”, evocó el escritor el nacimiento de la obra.

“El libro constituye una contribución para que los pueblos, cada más claros y más conscientes, sigan organizándose, uniéndose y venciendo, participando en la lucha. Esto es una contribución para seguir haciendo el llamado al estudio para la acción”, valoró el dirigente socialista. “Teoría y práctica revolucionaria, esa es la idea”, afirmó.

