A propósito de la distribución de pernil y piezas de cerdos en Carabobo y algo más

Por: Luis Delgado

Dice un pensador: «A cada quien según su necesidad y de cada quien según su capacidad»

Se aproxima la distribución de piezas de cerdos en Carabobo y ya saltan las especulaciones y la zozobra que planean sectores que hacen de esta tarea un festín de acusaciones y un ejercicio de populismo para manipular y mal poner la justa distribución que debe hacerse.

De acuerdo a las investigaciones que hemos hechos, han sido asignados un millón cuatrocientos mil kilos de cerdo, a razón de una pieza de cerdo por familia de unos 3kg por hogar.

En Carabobo hay apróximadamente 715 mil familias, sin incluír personas con alguna discapacidad y trabajadores de instituciones nacionales, regionales y municipales.

El cerdo a distribuir es mayoritariamente de producción nacional, que arrimaron organismos públicos y privados, pues el bloqueo internacional impidió la importación producto de la guerra económica que los críticos de oficio niegan.

Gracias a las alianzas propiciadas por NICOLÁS para criar cerdos hay pernil. Alianzas que han sido maliciosamente criticadas por los perfectos revolucionarios que nos han acusado hasta de privatizadores; que cachaza tienen estos inmorales. Vayan a supervisar lo que ustedes criaron.

Seguramente que con los dineros confiscados en el exterior se hubiese podido importar el déficit que no pudo el productor nacional criar y poner a la disposición..

Seguramente que los que critican o mandan a criticar y «supervisar, olvidan que Nicolás no recibió del ministro que le RENUNCIO, la empresa Porcinos del Alba, destruida y pa remate acabó con los productores nacionales; le ha tocado a NICOLÁS, hacer de tripas corazones.

Esta planificado que sean las familias mas vulnerables quienes reciban su pieza de cerdo.

La distribución se hará a las Alcaldías y estas a su vez por vía de los Clap en los sectores mas vulnerables. De modo que quienes estos años han negado la guerra económica, se han opuesto a criar un marrano, teniendo el saber y las condiciones no deberían andar armando tramoyas con respecto a esta noble acción.

En Carabobo se va a distribuir a las bases de misiones, a las estructuras de los Clap y a los trabajadores afectados por la guerra..

No alcanza para las mas de 700 mil familias. De modo que los populistas, que aprovechan estas fechas para atacar un programa nacional que con mucho esfuerzo hará la distribución, no deberían andar vociferando nada y más si pertenecen a los sectores que niegan la guerra, acusan a Nicolás de neoliberal (extraño neoliberal Nicolás que reparte en medio de la escasez), y fueron responsables de potenciar la producción que no realizaron y que hoy hace falta y aún no rinden cuentas.

La operación es compleja porque hay que criar, beneficiar, congelar, almacenar, picar en piezas de tres kilos, empacar y distribuir al Pueblo, no es soplar y hacer botella, pero se hará, repito, para los MAS VULNERABLES..

Los que no aportan, no se sumaron a la producción, hacen coro al bloqueo contra Venezuela, deben por vergüenza hacer silencio y hablar será de la luna o de sus vacíos discursos que no aterrizan ni aterrizaron en la práctica productiva.

Ya empezaron a lanzar dardos e intrigas contra la Operación Pesebre. Acusar sin fundamentos, y ha sembrar la discordia.

Los Clap y las Alcaldías se encargarán de distribuir de forma justa y a un precio accesible a los mas VULNERABLES.

Cada denuncia soportada será procesada y para ello están establecidos los controles. Habrá una sala de monitoreo que recibirá cada queja y la procesará diligentemente.

Si usted señor opositor, aspirante a opositor, o usted el que debió entregar un aparato productivo nacional óptimo a Nicolás no crió cochino, usted no tiene moral para hablar de distribución, pues no aportó a la producción.

Este pueblo ya sabe de contraloría social y la hará. Los que estamos junto al pueblo haciendo maromas para evadir el bloqueo, para producir y distribuir, le vamos a dar pelea en el terreno que sea.

Los que administraron la renta, la dilapidaron, le renunciaron a Nicolás, empiecen por ubicar a sus testaferros hoy opositores que andan en otros países y que traigan los recursos expoliados o envíen barcos de materias primas y productos terminados a ver si consideramos hacerles un acuerdo reparatorio y reducirles las penas que merecen, por ser parte de la escasez que indujeron con sus desmanes descarados.

Aquí en Venezuela seguiremos inventando para superar cada adversidad, junto a Nicolás y al Pueblo que ya los conoce caras e’ tabla.