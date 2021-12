Candidato Arreaza gestiona solución a sustitución de techos y servicio de agua en Ciudad Varyná

En medio de una asamblea con dirigentes comunales y de las UBCh del urbanismo Ciudad Varyná, el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), a la gobernación de Barinas, Jorge Arreaza, articuló con el Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas, la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor y Cantv la atención a las necesidades planteadas, de acuerdo al ámbito de competencia.

Para atender el requerimiento de sustitución de techos de compuestos de madera de más de 900 viviendas, que se han venido deteriorando por efecto de las lluvias y la mala calidad de material, llegó al sitio Carlos Blanco, de la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, quien se reunió de inmediato con los voceros de los sectores para precisar el número de viviendas afectadas.

Asimismo, el candidato del Gran Polo Patriótico habló con el Despacho de Atención de las Aguas y este jueves visitará la urbanización una viceministra para atender y resolver los planteamientos sobre suministro de agua potable y servicio de cloacas.

También el abanderado de la Revolución conversó con el representante de Cantv Barinas para canalizar las solicitudes de líneas telefónicas y conectividad a internet. Arreaza además garantizó el asfalto para pavimentar dos kilómetros de vialidad en la urbanización.

El candidato socialista solicitó a los líderes de las UBCh un levantamiento casa por casa, familia por familia, sobre las necesidades existentes en Ciudad Varyná. “Necesito que se organicen, no hay manera de resolver los problemas del pueblo si no está organizado; necesito que ustedes que son mis ojos, mi corazón en la comunidad, me hagan llegar las necesidades sistematizadas para irlas atendiendo”.

Prensa Comando de Campaña