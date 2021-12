Arreaza reitera que trabajará junto al pueblo durante asamblea popular en Barinitas

En una asamblea popular en Barinitas, luego de un recorrido casa a casa por esta parroquia del municipio Bolívar, el candidato del Gran Polo Patriótico (GPP) a la Gobernación del estado Barinas, Jorge Arreaza, ratificó este 30 de diciembre su voluntad de trabajo conjunto con el pueblo para dar solución a sus problemas.

Para ello, el abanderado de la Revolución Bolivariana instó a la consolidación y organización del Poder Popular, especialmente de los consejos comunales y las comunas.

“No puede haber conflicto en las organizaciones del poder popular, mucho menos entre consejos comunales, mucho menos entre comunas; no hay competencia, eso no existe, la competencia es el capitalismo, en el socialismo tenemos coordinación, cooperación, complementación”, enfatizó.

Arreaza planteó, inclusive la construcción de una red de comunas bajo la figura de las ciudades comunales, que el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha retomado recientemente.

Esto es “que las comunas y los consejos comunales estén coordinados en el territorio y asuman funciones de gobierno. Hay muchas funciones que hoy hace una alcaldía que las pudiese hacer la comuna, hay funciones que hacen las gobernaciones que las pudiese hacer el pueblo organizado, la transferencia de poder al pueblo; ese es el proyecto estratégico de la Revolución Bolivariana”, especificó.

En el encuentro, el candidato de la Patria aseveró que las propuestas y solicitudes de Barinitas fueron incluidas en el “Plan del Pueblo de Barinas”, su programa de gobierno que ejecutará de la mano del poder popular.

“Ese es mi plan, pero no voy a poder cumplirlo si el poder popular no está bien consolidado, organizado, y si ustedes no se ponen a gobernar conmigo”, agregó.

Desde esta visión, instó al pueblo de Barinitas a conformar la Brigada de la esperanza para rehabilitar los centros de salud, educativos, culturales y deportivos.

Los comicios para elegir al Gobernador del estado Barinas se celebrarán el próximo 9 de enero, fecha establecida por el Consejo Nacional Electoral.

Prensa Comando de Campaña