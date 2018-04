Freddy Bernal llamó a la organización popular para consolidar la victoria electoral

El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) por los estados Lara y Falcón, Freddy Bernal llamó a la organización popular con el objetivo de consolidar la victoria electoral, en los próximos comicios que se desarrollarán el 20 de mayo.

“Saldremos a la calle, a recorre cada rincón, cada pueblo, cada caserío y garantizar que el próximo 20 de mayo, con el favor de Dios y con Hugo Chávez al frente de esta batalla, que Nicolás Maduro será presidente de la República”, indicó Bernal.

Durante la juramentación del Comando de Campaña Simón Bolívar en el estado Táchira, el dirigente del PSUV ratificó la voluntad del Gobierno Nacional de acabar con las bandas organizadas que hacen vida en la zona fronteriza de la entidad y pretenden intensificar la guerra económica que vive el país.

“Vamos a recuperar el honor de los tachirenses por encima de cualquier mafia”, pues “no somos malandros, no somos traficantes, no somos violentos, no somos mafiosos y tampoco somos cobardes”, manifestó el dirigente de la tolda roja.