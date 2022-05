Pronunciamiento del PSUV en ocasión del primer aniversario de la partida física del General Jorge Luis García Carneiro

22 de mayo de 2022

Un fraterno saludo patriota, cumpliendo instrucciones de mi Capitán DIOSDADO CABELLO RONDÓN, Primer Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Héroe del 4F y Defensor de la Patria Contra Quien Sea, Donde Sea y Como Sea, le remito:

PRONUNCIAMIENTO DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA EN OCASIÓN DEL PRIMER ANIVERSARIO DE HABER EMPRENDIDO EL VIAJE A LA ETERNIDAD CELESTIAL, NUESTRO AMADO Y VALIENTE GENERAL EN JEFE JORGE LUÍS GARCÍA CARNEIRO, PATRIOTA LEAL A CHÁVEZ Y LA PATRIA. ES ETERNO Y SIEMPRE GUIARÁ CON SU EJEMPLO NUESTROS PASOS

«… Irse de esta vida y haber cumplido con ella es cambiar de paisaje, es unirse al Ejército de los cielos, es ir al encuentro del señor. Desprenderse de un ser querido, un ser excepcional como García Carneiro es un golpe duro Nos queda elevar nuestra vista al cielo y pedir a Dios que nos llene de luz y bendiciones, nos queda recordar las alegrías que nos dieron en vida; García Carneiro es el general de la valentía, del arrojo y la firmeza. Es el general de la revolución»,

NICOLÁS MADURO MOROS

COMANDANTE PRESIDENTE DEFENSOR DE LA PATRIA Y LA PAZ

COMANDANTE PRESIDENTE CONDUCTOR DE VICTORIAS

“El General Jorge Luis García Carneiro siempre le cumplió al Comandante Chávez y a su pueblo, el gobernador Carneiro ya no solo es del pueblo de La Guaira, sino de toda Venezuela. Su capacidad de trabajo y empuje es reconocido por propios y extraños. La tristeza que embarga a la población venezolana debe ser la fortaleza para no dejar caer la labor de García Carneiro. Hay que seguir construyendo la Patria bonita que él ayudó a construir, su vida no fue en vano, la Patria lo recuerda con amor. Jorge Luis dejaste un legado y aquí estamos para defenderlo”,

DIOSDADO CABELLO RONDÓN

PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV

DEFENSOR DE LA PATRIA DE QUIEN SEA, COMO SEA Y DONDE SEA

HÉROE DEL 4F

HONOR Y GLORIA AL GENERAL VALIENTE Y LEAL DEL PUEBLO, JORGE LUIS GARCÍA CARNEIRO

JORGE LUÍS GARCÍA CARNEIRO ES ETERNO

HASTA LA VICTORIA SIEMPRE

NOSOTROS VENCEREMOS!!!

Fidel Ernesto Vásquez

SOLDADO DEL EJÉRCITO DEL COMANDANTE DE TODOS LOS TIEMPOS HUGO CHÁVEZ Y DEL COMANDANTE PRESIDENTE OBRERO CONDUCTOR DE VICTORIAS NICOLÁS MADURO MOROS

DESCARGUE AQUÍ; PRONUNCIAMIENTO PSUV 1er AÑO SIN GARCÍA CARNEIRO-Carpeta Fidel Ernesto Vásquez 22.05.2022