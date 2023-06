CARAYACA | Diosdado Cabello: El papel de un dirigente es el que hace la gente de base

Prensa PSUV.- Este martes, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello hizo un reconocimiento a las jefas de calle, comunidad y de Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (UBCh), pues el papel de un dirigente es el que hace la gente de base.

Desde la movilización de las fuerzas chavistas en la parroquia Carayaca, Cabello indicó que los dirigentes de base están donde están los problemas y eso es fundamental porque es el nivel de dirigencia que una Revolución necesita, «gente que vaya para la calle y escuche».

En este sentido, describió que el objetivo fundamental de un jefe de calle es ver cuántas personas en su calle tienen problemas de salud; de un jefe de comunidad y UBCh, porque a veces se da todo por hecho.

«A mi nunca me ha molestado que me entreguen un papel, aprendimos con el Comandante Chávez. Hay funcionarios que eso no les gusta, eso no es dirigente», precisó.

Finalmente, agregó que el PSUV realiza un reconocimiento al trabajo, a la dedicación y la paciencia de las bases, porque cuando hay un problema del CLAP a dónde va la gente, cuando no hay gas a dónde va la gente, a quién le reclama, quién pone la cara, por eso es que ustedes merecen un aplauso por su paciencia y trabajo en la calle».