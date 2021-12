Víctor Clark juramentado como gobernador reelecto 2021 – 2025

Este viernes, el gobernador reelecto a la gobernación del estado Falcón Víctor Clark, recibió juramento para el cumplimiento del ejercicio gubernamental del periodo 2021-2025.

Junto al presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, y el presidente del Consejo Legislativo del estado Falcón, Ulises Daal, Clark selló su compromiso de cumplir el legado del comandante Chávez de la unidad y el trabajo que lleve a Falcón a la máxima prioridad y bienestar social.

Maravillado con el esplendor del histórico Coro patrimonial, el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez, en sus palabras de apertura exaltó la extraordinaria batalla liderada por el pueblo falconiano el 21 de noviembre destacando que fue «la batalla de la paz, la batalla de las ideas, la batalla de la alegría contra la tristeza, la batalla de la esperanza porque este pueblo reconoce al que lo acompaña en las peores tormentas y lo apoya, lo sostiene en el debate, en la lucha por la conquista del futuro».

Rodríguez sostuvo que este pueblo ha pasado grandes dificultades que ya están pasando y ahora toca invertir esa misma fuerza de la resistencia para la construcción, para la transformación, para la producción, para la conquista de una nueva prosperidad que se merece el pueblo.

«Ya no estamos en tiempos de excusas, en tiempos de funcionarios de aire acondicionado, estamos en tiempos de gobernadores como Víctor Clark, que se patean la calle, que se recogen los pueblos, no podemos ahora refugiarnos en excusas porque no hay excusas para la conquista del futuro.», dijo el parlamentario al tiempo que aseveró que lo que le espera a Falcón con Víctor Clark es esplendor, brillo, prosperidad y futuro por lo que felicitó al pueblo porque hizo la mejor elección.

Por su parte el gobernador reelecto Víctor Clark, en su discurso dejó ver claramente que tiene un plan de gobierno que apunta al desarrollo pleno del estado Falcón, punto por punto el cumplimiento de objetivos estratégicos que llevarán del estado una zona con amplio desarrollo.

«El destino de todo el estado está en todo el esfuerzo y el trabajo que hoy hagamos de aquí en adelante con un plan de gobierno y una visión responsable que hemos presenciado ante el pueblo, por eso quiero decirles que venimos a trabajar y seguir trabajando por la prioridades del pueblo falconiano, no hay otra razón es la escencia por la cual somos gobierno».

Aseveró que lo que se logró en 4 años con esfuerzo sobre todo en el tema de los servicios y la seguridad como punto de primer orde, permitirá en los años por venir una mayor capacidad de estabilidad y expansión en la capacidad de trabajo para el desarrollo y la inversión económica.

Informó que su gobierno se sustentará en 7 líneas de trabajo donde la primera líneas es lo social, la familia, la vivienda, la salud, la educación, el deporte, nuevos espacios públicos como elementos de máxima felicidad.

Prensa PSUV Falcón