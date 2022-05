Vicepresidenta Delcy Rodríguez confirma anuncios de EEUU sobre “aliviar” sanciones contra Venezuela

Ante los anuncios realizados por funcionarios de Estados Unidos (EEUU) sobre “aliviar” algunas de las medidas coercitivas unilaterales impuestas contra Venezuela, la vicepresidenta Ejecutiva de la nación, Delcy Rodríguez, señaló que el Gobierno Bolivariano espera que este sea el inicio para el levantamiento absoluto de estas herramientas ilegales que afectan a toda la población.

A través de su cuenta en la red social Twitter, Rodríguez indicó que el Gobierno Bolivariano verificó y confirmó “las noticias publicadas en el sentido de que Estados Unidos de América ha autorizado a empresas petroleras estadounidenses y europeas para que negocien y reinicien operaciones en Venezuela”.

En este sentido, ratificó que “Venezuela aspira a que estas decisiones de los Estados Unidos de América inicien el camino para el levantamiento absoluto de las sanciones ilícitas”, destacando la resistencia del pueblo y del Estado venezolano que han encaminado al país “para la recuperación económica con esfuerzo propio”.

“Nuestro pueblo se siente orgulloso del trabajo y los logros de los últimos tiempos”, enfatizó la vicepresidenta Ejecutiva en otro mensaje.

Finalmente, reiteró que “el Gobierno Bolivariano de Venezuela, apegado a sus profundos valores democráticos, seguirá promoviendo de manera incansable el diálogo fecundo en formato nacional e internacional”.

¿Cuáles son los anuncios?

Este martes se conoció que el Gobierno estadounidense prevé aliviar las medidas coercitivas unilaterales impuestas contra Venezuela en los próximos días, con el objetivo de estimular las negociaciones entre la oposición y el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Un alto funcionario de la Casa Blanca declaró al medio The Associated Press (AP), en condición de anonimato, y estimó que EEUU renovará la licencia de operaciones en Venezuela de la transnacional petrolera Chevron Corp, aunque solo podrán mantener una relación mínima con el país suramericano, porque no les será permitido restablecer labores de exploración, perforación y extracción de crudo.

Además, se eliminará de las listas de personas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) a Carlos Erik Malpica Flores, exvicepresidente de finanzas de la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).

Estas decisiones de EEUU surgen tras el gesto de buena voluntad del Gobierno venezolano en liberar a dos ciudadanos estadounidenses en marzo, detenidos en el país por delitos tipificados en la legislación nacional.

Además, ese mismo mes una comitiva de funcionarios norteamericanos se reunió en Caracas con el presidente Maduro, para abordar temas de geopolítica mundial y abastecimiento energético, una vez que la administración de Joe Biden anunciara un embargo a la industria petrolera de Rusia.

Con el Mazo Dando

