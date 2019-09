Verdad de Venezuela será expuesta por Delcy Rodríguez este 27 de septiembre en la ONU

La verdad de Venezuela será expuesta este 27 de septiembre por la vicepresidenta Ejecutiva de la nación Bolivariana, Delcy Rodríguez, quien asistirá a la 74 Asamblea General de las Naciones Unidas para consignar las 13 millones 287.742 firmas que fueron recolectadas durante la campaña No Más Trump (No More Trump), como muestra del rechazo del pueblo venezolano a las medidas coercitivas y unilaterales del gobierno de Estados Unidos contra la Patria de Simón Bolívar.

“Vamos a Nueva York a llevar la verdad de Venezuela, todos los venezolanos le estamos diciendo no a las agresiones de Donald Trump, al injerencismo que procura perturbar la paz nacional”, dijo Rodríguez este jueves en una declaración a los medios de comunicación.

Agregó que el país “no necesita ningún tipo de intervencionismo. Para el desarrollo económico no habrá bloqueo que pueda contra nosotros, han lanzado un embargo brutal pero el venezolano sabe que unidos vamos a superar el bloqueo asfixiante”.

