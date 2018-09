Venezuela condena instrumentalización del Consejo de Seguridad para intervenir en asuntos internos de los países

La República Bolivariana de Venezuela condenó el miércoles la instrumentalización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por parte de algunos países bajo el argumento humanitario, para forzar el tratamiento de situaciones internas de países soberanos, como es el caso de Nicaragua, violando los mandatos de este órgano.

El embajador alterno de Venezuela ante la ONU, Henry Suárez, señaló que la Republica de Nicaragua no constituye una amenaza para la paz y la seguridad regional e internacional, razón por la cual dicho tema está fuera del mandato del Consejo de Seguridad. Igualmente, afirmó que el país latinoamericano en la actualidad goza de paz social y estabilidad, luego de haber sido víctima durante casi cuatro meses de una ola de violencia terrorista promovida por factores externos.

Igual se denunciaron las constantes agresiones unilaterales por parte de EEUU y se alertó a la comunidad internacional de los planes belicistas que junto a países de América Latina pretende impulsar en foros regionales como la OEA, para responder a sus intereses estratégicos, violando el derecho a la autodeterminación de los pueblos.

En este sentido, el diplomático venezolano expuso ante el Consejo de Seguridad los ataques permanentes que EEUU ha realizado contra Venezuela y Nicaragua, demostrando el acoso y ambición de derrocar a los Gobiernos democráticos electos por sus pueblos, propiciando y financiando un ambiente de crisis en estos países.

“El tratamiento del que ha sido objeto Nicaragua se asemeja mucho al de Venezuela (…) ¿Es cierto o no que en febrero de 2018 el ex Secretario de Estado Rex Tillerson llamó abiertamente al alzamiento militar en Venezuela? ¿Es cierto o no que en septiembre de 2018 el Representante de los Estados Unidos ante la OEA amenazó la integridad del Presidente Nicolás Maduro si asistía al segmento de alto nivel que tendrá lugar en las próximas semanas en la Asamblea General de esta Organización? Preguntamos ahora a los miembros del Consejo: ¿Quién es el agresor? ¿Nicaragua? ¿Venezuela? Estamos hablando de hechos probados y no de ‘fake news’ como le gusta calificar a esta administración a las evidencias”.

Asimismo, rechazó la instrumentalización del Consejo de Seguridad por parte de algunos países bajo el argumento humanitario para lograr impulsar su política de cambio de gobiernos que tanto daño ha generado a los pueblos de África y el Medio Oriente, lo que a su vez ha propiciado una crisis humanitaria de niveles nunca antes imaginados que alimenta la xenofobia en los países que ayer avalaron y aplaudieron las invasiones occidentales en Irak y Libia bajo argumentos probadamente falsos. En tal sentido, llamo a los miembros del Consejo de Seguridad a no dejarse arrastrar de nuevo al lodazal de la historia por una de los regímenes más oscurantistas de los últimos tiempos.

Para finalizar, el embajador Henry Suarez afirmó que la historia ha demostrado que el Libertador Simón Bolívar, de quien la embajadora estadounidense hace mención en su discurso, no se equivocó cuando expresó en 1829, que “los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad”.

MPPRE