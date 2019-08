Venezuela envía Carta a António Guterres para que ONU eleve voz contra agresión y expolio de EE.UU.

Venezuela envió una carta dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres,solicitándole que haga valer el Derecho Internacional y que el organismo mundial eleve su voz contra las agresiones, saqueo y expolio que hace el gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) contra los legítimos derechos de los venezolanos.

El texto de la misiva oficial, redactada y enviada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, fue leída por el titular de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, durante la sesión realizada este lunes para aprobar el Acuerdo Constituyente de Repudio a Donal Trump y su nueva “orden ejecutiva” contra Venezuela.

“Excelentísimo doctor Guterres, nos dirigimos a usted para que en su carácter de Secretario General de la ONU no solo eleve su voz ante la injusta y vil agresión, sino para exigirle que proteja a Venezuela de este insólito crimen, pues los que sucumbirán serán el orden y las leyes internacionales que han mantenido a la humanidad libre de un conflicto planetario”, indica textualmente la misiva presidencial.

El Mandatario Nacional explicó al Secretario General de la ONU que la nueva “orden ejecutiva” de la Casa Blanca pretende legalizar el asesinato y destrucción que ha estado generando durante años con su injerencia ilegal.

Estas acciones han sido exacerbadas tras la elección de Donald Trump y en menos de 2 años ha aplicado todo tipo de mecanismos para asfixiar al Estado venezolano, tal como expresamente lo anunciaron, para matar de hambre a la población y todo esto frente a la mirada de la ONU.

“Es por ello que solicitamos como país miembro que el sistema de Naciones Unidas exija el cese de esta brutal agresión contra Venezuela y active los mecanismos existentes para la protección del pueblo venezolano, y se garantice el pleno derecho que tienen todos los habitantes de esta patria al desarrollo humano y la vida plena”, puntualiza el Jefe de Estado en su misiva a la ONU.

“Nadie escapa a su alcance, todos los niños, ancianos, hombres y mujeres, partidarios del Gobierno y opositores son víctimas de este ataque canallesco”, advirtió el presidente Maduro, quien no tiene dudas de que lo que hace EE.UU. atenta contra el orden y la paz internacional y viola todos los derechos humanos.

Cabello mostró el documento firmado por el Jefe de Estado y confirmó que el contenido está publicado en la cuartilla NO MORE TRUMP (NO MÁS TRUMP) que está siendo firmado por millones en toda Venezuela durante todo este mes de agosto y hasta el 10 de septiembre.

VTV