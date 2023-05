Venezuela y Trinidad retoman interconexión aérea

Este sábado se reiniciaron las operaciones aéreas entre Venezuela y Trinidad y Tobago, con la llegada del vuelo BW300 de la aerolínea Caribbean Airlanes al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

Así lo reseñó la Embajada de Venezuela en Trinidad y Tobago, a través de su cuenta en la red social twitter en dónde, informó que Caribbean Airlines reintrodujo vuelos a Caracas.

With a Ribbon Cutting Ceremony @piarcointlairp1, Caribbean Airlines reintroduced flights to #Caracas. Serenaded by Herencia VZ Group, the event was attended by #TrinidadandTobago Minister Richie Sookhai, CAL VP and #Venezuela Amb Álvaro Sánchez C. @iflycaribbean @leticiagomezve pic.twitter.com/ofgnmI2zp8

— Embassy of Venezuela to Trinidad and Tobago (@EmbaVETrinidad) May 13, 2023