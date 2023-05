Venezuela y Brasil fortalecen sus lazos para el desarrollo económico mutuo

La República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa de Brasil fortalecen sus lazos para el desarrollo económico mutuo durante una reunión entre los dignatarios, Nicolás Maduro y Luiz Inácio Lula da Silva, respectivamente.

El encuentro que se desarrolla en el Palacio de Planalto, ubicado en Brasilia, busca consolidar los nexos de cooperación y hermandad entre ambas naciones en el marco de la Diplomacia Bolivariana de Paz.

En ese sentido, los Mandatarios abordarán los resultados de la reciente misión multidisciplinaria a la capital venezolana, organizada por la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC) y que contó con representantes de más de una veintena de organismos gubernamentales brasileños. Se prestará especial atención a los temas fronterizos, con énfasis en la protección de las poblaciones que residen en esta zona, incluidos los pueblos Yanomami.

Finalmente, los dos Jefes de Estado abordarán temas de la agenda regional, como la integración suramericana y la cooperación amazónica, y de la agenda multilateral, en particular en lo que se refiere a temas de paz y seguridad y cambio climático.

El comercio bilateral alcanzó alrededor de US$ 1,7 mil millones en 2022, con exportaciones brasileñas de US$ 1,3 mil millones e importaciones de casi US$ 400 millones. Vale recordar que el intercambio entre los dos países alcanzó los US$ 6 mil millones en 2013, lo que demuestra el potencial de la relación y da lugar a la profundización del diálogo con miras a la reanudación de las alianzas económicas, la complementariedad de las cadenas productivas y la eliminación de obstáculos al comercio.

En enero de 2023, con la asunción de Lula da Silva al poder, el Gobierno brasileño anunció el restablecimiento de las relaciones diplomáticas.

Prensa Presidencial