Venezuela. “Somos el mismo pueblo que el 13 de abril”. Entrevista con el Gobernador Víctor Clark

En la marcha del 13 de abril, en Caracas, conversamos con Víctor Clark. Gobernador del estado Falcón, miembro de la dirección nacional del Psuv, Víctor es uno de los pilares de la revolución bolivariana.

¿Con qué espíritu participa en este abril de importantes aniversarios a veintiún años del golpe de Estado de 2002?

Con el espíritu de acompañar a nuestro pueblo. Un pueblo que hizo historia hace veintiún años al desenmascarar aquel golpe de estado promovido por el imperialismo yanqui, denunciando el secuestro de un presidente legítimo para luego devolverlo al gobierno. Al hacerlo, entregó al mundo un manual para derrotar un golpe: con conciencia de pueblo; con la comunicación creativa de la calle, que daba a conocer en tiempo real lo que pasaba, horadando el silencio de los grandes medios privados; con una movilización popular capaz de acompañar a la fuerza armada al respeto a la constitución, la soberanía y la democracia. El pueblo permitió que el 13 de abril se convirtiera en un día de revuelta colectiva, de unidad cívico-militar, y que el presidente de la dignidad regresara una vez más al palacio de Miraflores. Desde entonces me he nutrido de ese espíritu para encontrar siempre la fuerza necesaria para defender la revolución. Veintiún años después, podemos decir que el 13 de abril fue un día de lealtad, uno de los valores más sagrados con los que venceremos tanto las agresiones externas como los problemas internos, como el flagelo de la corrupción o la burocracia. No permitiremos que el imperialismo estadounidense asalte la conciencia nacional. Sobre todo, debemos apoyar el buen gobierno de nuestro Presidente Maduro en la preservación y cumplimiento de todas las aspiraciones populares. Una responsabilidad que hoy reside en un equipo cívico-militar, en un pueblo, en un partido, en el poder popular, en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y en una dirección encabezada por el presidente Nicolás Maduro. El espíritu de este abril rebelde, este abril de resurrección y de victoria, nos debe empujar a seguir adelante, a garantizar al pueblo nuevas victorias como nos enseñó el Comandante. El 13 de abril nos entregó un mensaje importante: que podemos ganar. Como ganamos entonces en Miraflores, en Fuerte Tiuna, en las calles podemos seguir ganando, y lo haremos porque es nuestro deber. En este abril de resistencia y victoria, debemos lograr que los más jóvenes sepan de dónde venimos, conozcan la historia y sepan que, entonces como ahora, nos enfrentamos al mismo enemigo, a los mismos planes de agresión que solo cambian de nombre o de rostro. El agresor es el mismo, pero nosotros también somos el mismo pueblo de entonces: bolivarianos, sencillos, movilizados y dispuestos a defender la victoria lograda con la verdad y la vida, para construir otro 13 de abril de victoria popular.

¿Estuviste presente en Puente Llaguno? ¿Que recuerdas?

Sí estuve allí. Yo tenía 19 años entonces. Viví todos esos momentos difíciles, cuando los francotiradores disparaban desde el edificio de arriba y la Policía Metropolitana disparaba contra una población desarmada. Recuerdo la impotencia cuando, al final de aquel 11 de abril, vimos desvanecerse la esperanza de proteger el palacio presidencial y al Comandante mientras, a las pocas horas del golpe, se disolvían todos los poderes, se perseguía a todos los partidos, a todos los militantes. Sobre todo, sin embargo, recuerdo la reacción popular. No había vanguardias individuales, sino una vanguardia popular, una movilización colectiva, recuerdo el boca a boca, mientras el silencio mediático nacional e internacional nos hacía creer que no pasaba nada, mientras nosotros sabíamos que aquí pasaba de todo. Nuestra tarea era movilizar al pueblo, que la gente supiera que el presidente había sido secuestrado, que los militares se estaban poniendo del lado de la revolución bolivariana y se preparaban para liberar al presidente, que él no había renunciado, y que con el paso de las horas aumentaban las posibilidades de victoria. Y la victoria llegó en la madrugada del sábado, cuando finalmente vimos aterrizar el helicóptero con el Comandante Chávez. Siempre recordaré ese momento como uno de los más gloriosos para nosotros, jóvenes militantes, testigos y partícipes de ese milagro, con la conciencia de que estábamos escribiendo la historia, como debemos seguir haciéndolo, poniendo por encima de todo la lealtad y la unidad.

Falcón es un estado rico en recursos, zona de tránsito y también de tráficos ilegales. Como gobernador y como militante de comprobada honestidad,¿qué contramedidas has tomado para preservar a la revolución de los apetitos y tentaciones en que muchos han caído, como lo está demostrando la gran investigación por corrupción en curso?

Hay que cumplir a nuestro pueblo, caminar con el pueblo, con la claridad de que la tarea es colectiva, y que un buen gobernante siempre debe decirle la verdad al pueblo. Con estas premisas podremos seguir derrotando todos estos flagelos que nos aquejan y que son antivalores del capitalismo, alimentados además por el bloqueo con el que el imperialismo pretende provocar la implosión de nuestro pueblo, haciendo que la corrupción se convierta en norma, en un comportamiento generalizado. Siempre, cuando el imperialismo busca destruir un proceso histórico, el mejor antídoto es la conciencia, es la educación, es la honestidad, es el trabajo bien hecho, es la unidad, es la dirección firme y cohesionada, es la disciplina, la lealtad, es la conciencia de que la revolución debe ser preservada a toda costa. Y Falcón es un estado que debe preservar su rol estratégico, potenciar su capacidad industrial, petroquímica, pesquera. Al mismo tiempo, debemos acompañar al poder popular y al presidente Nicolás Maduro para que su buen gobierno distribuya cada vez más lo que es del pueblo. El petróleo es del pueblo y el gobierno debe hacer que la renta llegue al pueblo a través de un ejercicio democrático y participativo como lo hizo Chávez. Lo que nos ha enseñado Chávez es la respuesta que debemos dar, y eso es lo que está haciendo el presidente Nicolás Maduro. Y nosotros lo acompañaremos, porque honestos somos más. No es tiempo de vacilaciones, divisiones, retrocesos y traiciones, sino de mayor unidad, movilización, conciencia por nuevas victorias y amor a la historia que hemos construido con el sacrificio de tantos. Unidad , lucha, batalla y victoria como nos pidió Chávez, y como se hizo el 13 de abril.

Por Geraldina Colotti, Resumen Latinoamericano