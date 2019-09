Canciller Arreaza: Venezuela mantiene la inversión social a pesar del bloqueo de EEUU

Debido al impacto que han generado las medidas coercitivas unilaterales que ha impuesto el Gobierno de Estados Unidos (EEUU) contra el pueblo venezolano, el Gobierno del presidente constitucional, Nicolás Maduro, no ha escatimado esfuerzos en la inversión social.

“Hay una situación difícil en Venezuela, que no tendríamos sin las sanciones, ni el bloqueo. A pesar de eso, el presidente Nicolás Maduro no ha escatimado esfuerzos en inversión social, no hemos cerrado escuelas, ni hospitales, hemos hecho un gran esfuerzo por mantener las políticas a pesar del bloqueo”, aseveró el canciller de la República, Jorge Arreaza, durante su intervención este viernes en el Foro sobre Medidas Coercitivas Unilaterales del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la sede de Ginebra, Suiza.

Destacó que más de 75% del presupuesto del Estado venezolano va dirigido a la inversión social, lo que ha generado que al día de hoy más de 15 millones de venezolanos, la mitad de la población, vivan en viviendas dignas entregadas por la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV).

“Seguimos en resistencia, hemos logrado con nuestros aliados y con empresas privadas en el mundo la solución de nuestros problemas para abastecer de medicinas y alimentos al pueblo venezolano”, remarcó.

Acusación sobre impacto de las medidas coercitivas unilaterales

En el foro, Arreaza reiteró la denuncia sobre el impacto negativo que han generado las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos contra el pueblo venezolano formalizadas desde el año 2017.

“Las medidas coercitivas unilaterales han generado sufrimiento y muerte en el pueblo venezolano. Hay expertos que han confirmado que en la primera ronda de sanciones de Donald Trump, desde diciembre del 2017 y diciembre 2018 hubo un aproximado de 40 mil muertos. Las medidas coercitivas generan violación a los Derechos Humanos y Naciones Unidas tiene que rechazar estás acciones”, aseveró.

Precisó que en este año 2019 las acciones imperiales se han afianzado y denunció, además, que el Gobierno de Donald Trump ha estado al frente del golpe de Estado, de los llamados a la violencia política y a la rebelión militar en Venezuela.

