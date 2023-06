Venezuela fuera de la lista de las 50 ciudades más violentas del mundo

Ninguna de las ciudades de la República Bolivariana de Venezuela figuran entre las 50 urbes más violentas del mundo, en cambio ciudades como New Orleans, Baltimore, Detroit y Memphis, de Estados Unidos, se ubican como uno de los lugares más peligrosos del mundo.

De acuerdo al World of Statistics, a través de redes sociales, publicaron que la ciudad con más homicidios por cada 100 mil habitantes en 2022, es Colima con 181.9, le sigue Zamora con 177.7, Ciudad Obregón con 138.2, Zacatecas con 134.6, Tijuana con 105.1, Celaya con 99.6, Uruapan con 78.3, todas ubicadas en México.

En octavo lugar, se ubica la ciudad de New Orleans en Estados Unidos con 70.6 homicidios, le sigue Ciudad Juárez (México) con 67.7, Acapulco (México) con 65.6, Mossoró (Brasil) con 63.21 y Cape Town (Ciudad del Cabo) con 63.00.

Entre otras ciudades con más violencia están: Detroit con 48.86 homicidios, Memphis con 47.75, Cleveland con 45.65, Milwaukee con 37.59 y Philadelphia con 32.74, todas ubicadas en Estados Unidos.

Cities with the most homicides per 100,000 inhabitants in 2022:

1. 🇲🇽 Colima: 181.9

2. 🇲🇽 Zamora: 177.7

3. 🇲🇽 Ciudad Obregón: 138.2

4. 🇲🇽 Zacatecas: 134.6

5. 🇲🇽 Tijuana: 105.1

6. 🇲🇽 Celaya: 99.6

7. 🇲🇽 Uruapan: 78.3

8. 🇺🇸 New Orleans: 70.6

9. 🇲🇽 Juárez: 67.7

10. 🇲🇽 Acapulco:…

— World of Statistics (@stats_feed) June 2, 2023