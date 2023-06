Venezuela expone fortaleza del sistema de prevención y atención de desastres en la ONU

La delegación de la República Bolivariana de Venezuela exaltó la fortaleza del sistema de prevención de riesgo de desastres de país, el cual fue evidenciado con las labores de la Fuerza de Tarea Humanitaria “Simón Bolívar” en Chile, Türkiye y Siria en el año 2022, así como en los despliegues que ha efectuado en el país ante las emergencias climáticas.

Así se dio a conocer a través de la red social Twitter de la Misión Permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas, donde se precisa que la delegación de la nación bolivariana participó en la Reunión de la Asamblea General sobre Revisión de la Implementación del Marco de Sendai para Reducción del Riesgo de Desastre.

Entretanto, la representación venezolana reiteró la denuncia sobre la imposición de más de 900 medidas coercitivas unilaterales en contra de la nación que dificultan el desarrollo de los planes nacionales en todas las aristas.

