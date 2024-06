Venezuela entera activada con campaña digital “#ManoTengoFe»

Prensa PSUV// Wilman Verdú.-El pueblo de Venezuela en sintonía con las estructuras de base del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV); se encuentra listo para arrancar por la calle del medio con la campaña #ManoTengoFe que en apoyo a la Vinotinto y en reconocimiento a la solidez de la unión familiar y comunitaria, se desarrolla este sábado a través de redes sociales y plataformas digitales, en especial por WhatsApp.

#ManoTengoFe va acuñada entre otros recursos, con un video que muestra la emoción, unión y solidaridad que aglutina al país entero ante cada desafío interno o externo, característica irrefutable y genuina de este gentilicio bravío, capaz de todo por amor a la patria y que además es propio de esta tierra de libertadores.

En el video se muestra a un equipo emocionado y con una determinación inquebrantable por el reto que están a punto de enfrentar; que más que un equipo son una familia, son un país que no solo se agiganta ante las adversidades, sino que, además, no come tamaño.

#ManoTengoFe recoge, expresa y difunde lo que es Venezuela, lo que la mueve y lo que la junta, destaca la cercanía necesaria con el otro y la otra y sobre todo, pone de manifiesto que cuando es Venezuela la que está en juego las diferencias internas desaparecen, quedan relegadas a un segundo plano, mientras todo el que es venezolano y ama a su patria, pone todo de sí y reafirma con ahínco la fe que le mueve en la mente, las manos y el corazón.