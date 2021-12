El resultado de las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre en el Zulia nos obliga como militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela a trascender la consigna; más que un

“Vuelvan Caras”, es necesario insistir en “Unidad, Lucha, Batalla y Victoria” y convertirla no solo en una forma de vida; también de hacer política para la gente. Gritarla a viva voz con todo el sentimiento en las tarimas y todos los espacios de acción pero hacerla un modo de vida, en la comunicación, en lo político, social, lo organizativo para que el sueño de nuestro Comandante Hugo Chávez de “pueblos libres y soberanos” sea una realidad, y acabar con los intereses particulares de llegar al poder por el poder.

Preclaro como lo fue, Chávez citó a Bolívar en su proclama del 08 de diciembre 2012, con un grito desesperado ante las amenazas que se cernían sobre Venezuela y el Zulia: “Unámonos o la anarquía nos devorará”

Los enemigos internos y externos del Partido más grande de Latinoamérica (PSUV) en el Zulia no han descansado ni descansarán en la intriga, en la división y en seguir hurgando en “análisis” a la carta sobre el proceso de elecciones primarias, que pretendieron empañar con artilugios alejados de la Unidad. El Presidente Nicolás Maduro convocó las elecciones primarias para entregarle el poder al pueblo militante de base para que postularan sus candidaturas, porque así lo hubiese hecho Chávez.

Hago un paréntesis para recordar a Aristóbulo Isturiz, quien realizara una extraordinaria reflexión sobre el poder, expuesta en una videoconferencia vía zoom en la que participamos, a propósito de las elecciones parlamentarias de 2020. El Profe explicaba que el poder debe crecer hacia abajo, hacia las bases, la comunidad organizada, como las raíces de un árbol robusto. De allí aquel clamor que le hizo el Comandante Chávez en el acto Memorable de Golpe de Timón al presidente Nicolás Maduro: “Nicolás, te encomiendo como te encomendaría mi vida las comunas”

La respuesta de las y los patriotas del Zulia el 21 de noviembre comenzando por quienes tenemos responsabilidades en la estructura del PSUV y los partidos que integramos el GPPSB a todos los niveles, debió consolidar la unión en la lucha para dar esta dura batalla y lograr la victoria para consolidar el proyecto de paz y detener el regreso de la anarquía, las amenazas secesionistas, y la instalación de un gobernante que mantiene el empeño de restaurar el capitalismo, el neoliberalismo y acabar la Patria, asociado a gobiernos extranjeros con planes impresentables contra Venezuela.

Luego de los resultados del 21, como se ha vuelto habitual, también hubo extraños cambios de conductas “ideológicas”, como si se tratara de un virus mutante. De igual forma, algunos opinadores, encuestadores, y hasta medios de comunicación, cambiaron su percepción sobre lo que venían publicando en sus contenidos.

Quienes se juramentaron para “gobernar” al Zulia en los próximos 4 años, ahora tienen en sus filas a personajes visibles (otros no tan visibles) ex militantes del PSUV, partido de los sueños de Chávez inspirado en la gesta de Simón Bolivar, que muchas veces gritaron “Leales Siempre, Traidores Nunca”y ahora tomaron el camino de la aventura alineada a la teoría de Iván Duque y sus “padres fundadores”, en una clara genuflexión a los intereses del gobierno estadounidense. Allí están, convictos y confesos, sin desparpajo, ni vergüenza, junto a los partidos de la manito, porque lo de ellos no es la patria sino un espacio en el equivocado concepto del poder con claros intereses económicos. Allí están los verdaderos adversarios de la paz y la prosperidad del Zulia.

Como revolucionarias y revolucionarios tenemos la gran responsabilidad en el tiempo por venir de garantizar la paz lograda en el Zulia en los últimos cuatro años, en medio de las más cruentas dificultades; contener la arremetida de los enemigos contra pueblo venezolano que pretenden impulsar desde esta región, a través de las acciones que ya ha anunciado sin ningún complejo el gobernador electo del Zulia. Ellos militan y hacen apología de un modelo económico concreto en el que se desenvuelven, y del que obtienen beneficios, bien para sus intereses o para los partidos de las oposiciones alineadas con los gobiernos extranjeros, que insisten en derrocar al presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.

Solo la revolución es garantía de defensa de la soberanía; solo unidos, luchando y en batalla obtendremos muchas victorias en con la energía del relámpago del Catatumbo, en la tierra de La Chinita, de la gaita, de las diversas y grandes riquezas, potencial económico para lograr el definitivo camino de la prosperidad junto a nuestra gente.

Vamos a trascender la consigna para hacerla un modo de vida en defensa del pueblo venezolano. Solo la revolución nos ofrece y garantiza la recuperación del Zulia; del Zulia digno; del Zulia prospero, soberano y en libertad.

“Unidad, Lucha, Batalla y Victoria”

Juan F. García M.

Periodista Zuliano

Diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela