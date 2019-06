The New York Time admite que sus publicaciones son revisadas por el gobierno gringo antes de salir

Este lunes el portal de noticias norteamericana The Gray Zone publicó un artículo en el que destaca que el diario The New York Times reconoció públicamente que envía algunas de sus historias al gobierno de los Estados Unidos para su aprobación por parte de los “funcionarios de seguridad nacional”.

De acuerdo con el medio los corresponsales veteranos del New York Times, como James Risen expresó que el diario estadounidense oficial colabora regularmente con el gobierno de los Estados Unidos (EEUU), Suprimiendo los informes que los altos funcionarios no quieren que se hagan públicos.

El gobierno de EEUU está intensificando sus ataques cibernéticos a la red eléctrica de Rusia. De acuerdo con el artículo, “la administración de Trump está utilizando a las nuevas autoridades para desplegar los cybertooles de forma más agresiva”, como parte de una “guerra fría digital entreWashington y Moscú”.

Con el Mazo Dando