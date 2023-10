Suzzarini: Fiscalía de EE. UU. no tiene pruebas para mantener prisionero a Alex Saab

En el programa “Cafe en la Mañana”, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), estuvo como invitado especial el integrante del Movimiento Free Alex Saab, Álvaro Suzzarini, quien señaló que “al cumplirse dos años de la extracción ilegal a Estados Unidos y uno de su permanencia en cautiverio, en Cabo Verde, se llevan a cabo actividades para pedir, exigir, la liberación de nuestro diplomático, ya que se trata de una causa injusta reconocida mundialmente: La Fiscalía norteamericana no tiene pruebas que demuestren culpabilidad alguna de Saab”.

La esposa del diplomático Camila Fabri de Saab, lo reiteró ayer en su intervención en el acto en la plaza Bolívar de Caracas, que este es un caso de EE. UU., contra el mundo. Indicó que el tribunal más importante de África, como lo es el perteneciente al Comité Económico para África Occidental, se pronunció dos veces a favor de Alex Saab, al igual que la Fiscalía suiza, la cual sobreseyó el casó y cerró la investigación por los hechos que se le imputan a Alex Saab en ese país. Hay que destacar que el mismo sistema judicial norteamericano desestimó siete de las ocho acusaciones, cargos, que tienen en su contra el diplomático venezolano.

En este caso existe una complicidad mediática, que es importante denunciar, con el Gobierno imperial de EE. UU., que no hace más que asediar y afrentar al pueblo venezolano con sus acciones criminales al margen del derecho internacional, explicó Suzzarini.

Por otra parte, indicó el integrante del Movimiento Free Alex Saab, que el diplomático secuestrado es un representante de la dignidad del pueblo venezolano, por tal razón hay que defenderlo, exigir su libertad, y la solidaridad de otros pueblos hasta lograr que el estado de cautiverio en el que se encuentra finalice de una vez por todas.

Suzzarini, también informó que el juicio, debido al retardo procesal ex profeso de la Fiscalía norteamericana, no se llevará a cabo, sino hasta el mes de agosto del año 2024, “ha tenido (la Fiscalía) la oportunidad de presentar pruebas y como no las tienen, repito, recurre al retardo procesal de lo cual no hay pronunciamiento”.

Es importante señalar que Alex Saab, luego de 16 meses detenido ilegalmente en Cabo Verde, fue víctima de la grave violación al derecho internacional. El 16 de octubre de 2021, fue extraditado desde el país africano a Florida, Estados Unidos (EE. UU.), aunque no existía convenio sobre esta materia entre esas naciones. Así se consumó el doble secuestro del diplomático venezolano, acción que desconoció dictámenes del Tribunal de la Comunidad de Estados de África Occidental (CEDEAO), múltiples comunicaciones del Gobierno Bolivariano y las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, instancias que emplazaban a su inmediata liberación.

Este grave precedente viola la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de 1961, y se ampara en la pretensión del Gobierno estadounidense en desconocer como diplomático al Enviado Especial de la República Bolivariana de Venezuela, detenido en su tercer viaje para conseguir alimentos y combustible, insumos que se le dificulta obtener al país caribeño, debido a las 930 medidas coercitivas unilaterales impuestas por EE. UU., Canadá, Reino Unido y la Unión Europea.

Actualmente, Saab lleva mil 221 días secuestrado. De ese total, 730 los ha pasado en una prisión en EE. UU., bajo condiciones que vulneran sus derechos, al impedirle acoger visitas consulares, ver a sus familiares y recibir atención médica especializada. Expertos en el campo jurídico definen estas agresiones como un lawfare sin precedentes en el escenario internacional, que atenta también contra los derechos del pueblo venezolano.

Ensañamiento sin límites

El deterioro de la salud de Saab, paciente oncológico, ha sido denunciado en reiteradas oportunidades por su equipo defensor, movimientos sociales y activistas. Especialistas médicos y la esposa del diplomático, Camila Fabri de Saab, han alertado sobre el frágil estado de salud del agente, quien ha llegado a vomitar sangre.

