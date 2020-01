Malaverismos: La oposición se ve en pantalla

Ante la solicitud del interino, de recuperar la señal de Telesur, periodistas, locutores y artistas se reunieron en Miami para definir cuál y cómo sería la programación del canal cuando esté en sus manos.

Después de ser trasladados al amplio salón del hotel Caviar, en Miami, el grupo de periodistas, artistas y locutores de la oposición venezolana, que fueron invitados por el recién nombrado presidente del nuevo canal que piensa trabajar con la señal de Telesur, todos comenzaron a buscar sus nombres en los asientos que les habían asignado.

-Aquí estoy yo –dijo Ismael García, cuando vio su nombre pegado a una de las sillas.

Uno de los periodistas que lo vio sentarse le preguntó a un colega que tenía cerca:

-Pero ese no es periodista, ni artista, ni locutor.

-Ya comenzamos mal –le contestó el colega.

En ese momento hizo su entrada Leopoldo Castillo y todos comenzaron a aplaudir de píe hasta que el hombre tomó el micrófono y dijo:

-Buenas tardes, ciudadanos, pueden sentarse.

Y todos volvieron a sus asientos para esperar las palabras orientadoras del presidente nombrado por el autonombrado. Y una vez que Castillo vio que todos estaban cómodamente sentados, tomó la palabra:

-Ciudadanos. Primero les doy la bienvenida a la libertad y a la democracia de esta ciudad. O mejor dicho, de nuestra segunda patria. Ustedes han sido invitados con todos los gastos pagados por la USAID, que como ustedes saben, nos ha donado una millonada de dólares, además, el compañero Elliott Abrams se fue de boca y lo dijo primero que yo, es decir, que me dio ese tubazo. Están aquí también muchos compañeros que conviven en la patria chica, y que se vinieron hasta aquí desde sus hogares, en cambio hay otros que vinieron desde Caracas, España, Panamá, Costa Rica, Chile, Argentina, y está el compañero Ismael García que se vino desde Colombia, es decir, aquí hay una especie de concierto de las naciones.

Se escucharon algunos aplausos que después fueron acompañados con más aplausos y el Presidente dejó que lo aplaudieran por un rato y luego pidió silencio y dijo:

-La idea de que estén aquí es porque queremos comenzar rápidamente a funcionar. Ustedes saben que yo soy un hombre rápido y eficiente, ya lo he demostrado tanto en política, como en televisión.

-Lo hiciste mejor en política –gritó Rafael Poleo desde su esquina.

– Si, Rafael, no me vengas a recordar lo del asesinato de los curas, que tú no eres de izquierda. –dijo Castillo, y continuó:

-La idea es comenzar a crear la parrilla de nuestro canal. La programación, como ustedes saben, tiene que ser para rescatar los valores, la honestidad…

-Así es –gritó Ismael García. Y Castillo siguió.

-Los valores que todos conocemos y defendemos: la libertad de expresión, el respeto, el progreso, y sobre todo la calidad de la información que deben recibir nuestros televidentes. Para eso están aquí. Para que con sus talentos nos ayuden a tener listo un primer boceto de trabajo, para luego presentárselo a nuestro embajador Carlos, para que él se lo haga llegar al compañero Trump para que nos dé el visto bueno. Ustedes saben que tenemos muchos medios. Ya se logró en Bolivia lo que todos queremos para Venezuela, y eso es un compromiso que no hemos cumplido, y que tanto Mike Pence, como Mike Pompeo, y Donald Trump no lo reclaman todos los días. Y la verdad es que ya da mucha pena, que con esa millonada de dólares que nos han dado, nosotros hemos sido incapaces de triunfar en nuestro país con una política que se vende sola: la democracia verdadera.

-Es verdad, somos incapaces –se escuchó a alguien que gritó desde la última fila.- Y Castillo siguió.

-Serán dos días de trabajo. Hoy conocerán de qué se trata, y luego ustedes, juntos, eso sí, no se dividan, ojala que no haya venido ningún José Brito ni Luis Parra entre ustedes, para que nos pongamos de acuerdo, y mañana discutimos el borrador previamente elaborado por todos ustedes. Yo solamente les doy las claves. Será una programación con muchos programas políticos, de denuncias del régimen, programas que contribuyan a desenmascarar la corrupción del régimen, y sobre todo que concientice al venezolano para que nos apoyen, porque es verdad, en este momento estamos quedando solos, a pesar, es cierto, de que tenemos todos los medios de comunicación a nuestras órdenes. Ya ustedes han visto por internet cómo todos los días colocamos avisos contra el régimen en todas las páginas, pero eso no es suficiente.

-Hace falta más plata – gritó una mujer.

-Eso ya la tenemos, amiga. Y bastante –dijo Castillo y siguió.

-Entonces allí están las mesas de trabajo para que ustedes vayan allí a trabajar ya en esa programación, y no se preocupen por la publicidad, que todas las marcas, a pesar de que muchas de ellas se fueron del país, nos van a apoyar con sus comerciales. Vamos pues, a trabajar ciudadanos, por la libertad.

Todos se levantaron y fueron hasta sus mesas de trabajo, y un locutor que iba al lado de una periodista le dijo:

-Y yo pensé que veníamos a comprar a Miami. Yo no quiero trabajar.

– No te preocupes, que eso está listo. Esto es pura pantalla, al final son ellos los que imponen sus programas. Esto es para que creamos que son demócratas.

Y así terminó la primera reunión del grupo de comunicadores por la libertad.

ROBERTO MALAVER