Solicitan ante la ONU el fin de medidas coercitivas contra Corea del Norte

En una reunión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Venezuela reiteró su posición sobre la no proliferación y el desarme nuclear.

El embajador alterno de Venezuela en la ONU, Joaquín Pérez, durante su participación en la reunión de la Asamblea General, manifestó que para la desnuclearización de la península coreana es necesario cambiar el abordaje en el tratamiento del asunto.

En este sentido, instó al consejo de seguridad de la ONU a asumir un papel propositivo, inclusivo y constructivo en el tema y avanzar en lo relativo al alivio del sufrimiento humano del pueblo norcoreano. Propuso, a su vez, el diálogo como medida para lograr resultados positivos en la desnuclearización.

«Expandir las extensiones humanitarias a las sanciones impuestas por el consejo de seguridad y poner fin a la aplicación ilegal de toda medida coercitiva, restrictiva, punitiva y de carácter unilateral, contra la república popular democrática de Corea», manifestó Pérez ante la ONU en respuesta a la solución del desarme nuclear.

Enfatizó que el principio de la indivisibilidad de la seguridad presupone que la seguridad de un país no puede sacrificar la seguridad de otros. «Hacemos un llamado al cese de toda provocación, de toda política de presión o de todo acto hostil contra la República Popular Democrática de Corea, así como la intromisión de sus asuntos internos» alegó Pérez, promoviendo la paz y seguridad del país asiático.

Venezuela participa en reunión de la Asamblea General de la #ONU convocada como parte de la activación del mecanismo permanente ante el uso del veto en el Consejo de Seguridad; en este caso, respecto de un proyecto de resolución sobre la República Popular Democrática de Corea. pic.twitter.com/JVZNNJadXl

— 🇻🇪Mission of Venezuela to the UN (@ONUVENuevaYork) June 13, 2022